Los Domingos', 'Sirat', 'Maspalomas', 'La Cena', 'Sorda' y 'El Cautivo' acaparan las nominaciones a los Goya

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, 'Sirat', de Oliver Laxe, 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, 'La Cena', de Manuel Gómez, 'Sorda', de Eva Libertad y 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar acaparan gran parte de las nominaciones en la 40 edición de los Premios Goya, tal y como ha anunciado este martes la Academia de Cine.

Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones desde la sede de la Academia de Cine.

De las 218 películas inscritas a los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas frente a las 72 del año anterior. De estas 218 producciones, 123 son de ficción, 87 son documentales y nueve son de animación.

En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados. También concurren este año 18 filmes europeos --tres menos que el año pasado-- y 15 largometrajes iberoamericanos --dos menos que la anterior edición--, películas que en ambas categorías han sido escogidas por sus respectivos países.

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo.