El Albéitar proyecta 'Luna de cortos'

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León en colaboración con el festival internacional programa hoy desde las 20.30 horas el cine de «Luna de Cortos», una iniciativa ya consolidada en la agenda cultural universitaria.

En esta ocasión, se mostrarán una selección de nueve cortometrajes de la sección oficial a concurso de la categoría de Ficción, finalistas y premiados que participaron en la pasada 12ª edición del festival internacional de 2025, celebrada en Riego de la Vega.

El ciclo contará con la participación de cineastas consagrados y con la colaboración de los autores. Entre los títulos, Agonía (20'), de Eulàlia Ramon; El céntimo (5'), de Marc Pejó Forés; Sexo a los 70 (16'), de Vanesa Romero; o Las chicas de los martes (10'), de Aranzazu Gaspar.