Jorge Lamelas, a la conquista de París

Quería bailar y bailó. Soñó con Nueva York y Nueva York soñó con él. Le eligió Broadway. Pero Jorge Lamelas cuando sueña se lleva un plan de viaje y mientras alcanza tal o cual objetivo recorre el trayecto apoyado en conceptos fundamentales: «Esfuerzo, sacrificio, el reto cada vez es más difícil, más responsabilidad, más presión". La verdad es que podría parecer música celestial el escuchar a un chaval que no llega a los 20 años (nació el 31 de agosto de 2006) referirse en esos términos para definir su actividad, pero, al final, al que le escucha le asalta la duda como temor de ¿y si ese sacrificio no se corresponde con el maldito éxito? Jorge Lamelas es élite del ballet español y europeo. Hoy mismo ya está en París (llegó ayer viernes) y se incorpora a la Ópera de París, que ha de ser algo así como llegar al PSG pero de la danza, del ballet, de esa actividad que el leonés sabía que iba a ser su vida desde pequeño. Aunque empezara más tarde. Pero lo llevaba en la sangre: «Desde pequeño sabía que iba a estar en el mundo del ballet. No había tradición en mi familia pero yo sentía que iba a ser así. Ese sacrificio tiene la recompensa de subirte al escenario, que es la máxima expresión de amor por el arte y la disciplina que he elegido», asegura. Lo dice tan decidido, genera tanta empatía y afecto, que uno se tranquiliza ante ese miedo a la frustración. No parece que pase por las hipótesis del bailarín leonés.

Jorge Lamelas dio el gran salto cuando se convirtió en Billy Elliot, mítico personaje del no menos mítico musical que presidió la Gran Vía de Madrid. Desde entonces, el leonés no ha hecho sino crecer y rehuir las zonas de confort. A León viene, dice, casi más a desconectar de tanto ajetreo, reuniones, ensayos, tratar con gente nueva... No le esperen por tanto haciendo mucha vida social sino recargando las pilas en la tranquilidad familiar. ¿Qué espera de París? «Espero demostrar que merezco estar ahí», afirma y otra vez se siente el listón de la exigencia en lo más alto. Tiene un contrato de cuatro meses y participará en Romeo y Julieta, lo que le sitúa como uno de los artífices de esas producciones que las grandes óperas presentan cada año en lo más alto y luminoso de sus carteles. «Soy muy perfeccionista. Busco la belleza», afirma.

En su día dijo: ««Mi sueño es bailar en el mejor teatro de Nueva York, el MET». Ya ha cumplido los de ser protagonista de Billy Elliot, ha participado en el concurso Prodigios, donde ganó en la categoría de danza, ha hecho cine: Voy a pasármelo bien, dirigida por David Serrano; Fátima, de Mario Pontecorvo, compartiendo cartel con Harvey Keitel, Sonia Braga y Joaquim de Almeida; y hasta bailado con Penélope Cruz en L’immensitá.

¿Verá ahora su nombre y pensará que todo es un sueño allá en París? Estaría bien que lo disfrutara así, desde la ilusión, aunque da la sensación de que verá su nombre e interpretará que este sueño es un plan cumplido. Otro plan. Uno más para una carrera imparable.