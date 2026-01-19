Diario de León

LIBROS

Domingo Oslé presenta 'El sentido del Cristianismo'

El catedrático presenta este martes en la Biblioteca Pública su ensayo sobre la espiritualidad y trascendencia ante la crisis de valores de Occidente

El catedrático Rafael Domingo Oslé presenta mañana en León su libro 'El sentido del cristianismo'.

El catedrático Rafael Domingo Oslé presenta mañana en León su libro 'El sentido del cristianismo'.dl

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El catedrático Rafael Domingo Oslé presentará en León su libro El sentido del cristianismo, un ensayo sobre la espiritualidad y trascendencia ante la crisis de valores de Occidente, mañana martes 20 de enero, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León (Santa Nonia, 5).

"El cristianismo no se reduce a su legado histórico; constituye una fuente de valores que enriquece nuestra identidad, fortalece nuestra libertad e ilumina nuestro futuro», explica el autor. El sentido del cristianismo ofrece una perspectiva matizada sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el cristianismo en la actualidad, y se detiene en la contribución de la fe cristiana a nuestra sociedad secular moderna. Domingo Oslé examina la compleja relación entre el cristianismo y el secularismo, y analiza cómo los valores cristianos pueden proporcionar soluciones concretas a algunos de los problemas más apremiantes del mundo. También destaca la importancia de la contemplación, la belleza y la espiritualidad en un entorno cada vez más dominado por la tecnología y el materialismo.

El autor reconoce abiertamente la disminución de la influencia de las instituciones religiosas tradicionales en Occidente, pero argumenta que los valores cristianos fundamentales siguen siendo esenciales y relevantes para el bienestar social y la cohesión de las comunidades en nuestro nuevo contexto global. El libro constituye un análisis oportuno e inteligente de la perdurable relevancia del cristianismo en una era secular, e invita a los lectores, con independencia de sus creencias religiosas, a reflexionar profundamente sobre la fe, los valores y el futuro de la sociedad.

Rafael Domingo Oslé (Logroño, 1963) es catedrático de Derecho romano, jurista y académico español, conocido por sus contribuciones en el ámbito de la historia del derecho, el derecho global, la teoría del derecho y la espiritualidad.

tracking