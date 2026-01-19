Domingo Oslé presenta 'El sentido del Cristianismo'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El catedrático Rafael Domingo Oslé presentará en León su libro El sentido del cristianismo, un ensayo sobre la espiritualidad y trascendencia ante la crisis de valores de Occidente, mañana martes 20 de enero, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León (Santa Nonia, 5).

"El cristianismo no se reduce a su legado histórico; constituye una fuente de valores que enriquece nuestra identidad, fortalece nuestra libertad e ilumina nuestro futuro», explica el autor. El sentido del cristianismo ofrece una perspectiva matizada sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el cristianismo en la actualidad, y se detiene en la contribución de la fe cristiana a nuestra sociedad secular moderna. Domingo Oslé examina la compleja relación entre el cristianismo y el secularismo, y analiza cómo los valores cristianos pueden proporcionar soluciones concretas a algunos de los problemas más apremiantes del mundo. También destaca la importancia de la contemplación, la belleza y la espiritualidad en un entorno cada vez más dominado por la tecnología y el materialismo.

El autor reconoce abiertamente la disminución de la influencia de las instituciones religiosas tradicionales en Occidente, pero argumenta que los valores cristianos fundamentales siguen siendo esenciales y relevantes para el bienestar social y la cohesión de las comunidades en nuestro nuevo contexto global. El libro constituye un análisis oportuno e inteligente de la perdurable relevancia del cristianismo en una era secular, e invita a los lectores, con independencia de sus creencias religiosas, a reflexionar profundamente sobre la fe, los valores y el futuro de la sociedad.

Rafael Domingo Oslé (Logroño, 1963) es catedrático de Derecho romano, jurista y académico español, conocido por sus contribuciones en el ámbito de la historia del derecho, el derecho global, la teoría del derecho y la espiritualidad.