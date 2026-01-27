Escenarios en el patio de vecinos de León con el Festival Vecindario 24007

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de su Concejalía de Juventud, ha decidido llevar a cabo la convocatoria de una nueva edición del Festival Vecindario, que se desarrollará el próximo otoño tomando como referencia el código postal del distrito 24007 de la ciudad (San Mamés-La Palomera). El Festival Vecindario es una iniciativa de la Asociación Cultural MAL que se realiza en conjunto con el Programa municipal de Ocio Alternativo es.pabila dependiente de la Concejalía de Juventud.

El programa es.pabila es un programa de ocio saludable que forma parte de las actividades establecidas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, y está financiado por fondos de nivel estatal, concretamente del Plan Nacional sobre Drogas. Se desarrolla durante el periodo escolar, entre los meses de octubre y junio. Su programación es semanal, de jueves a domingos, con un horario de tarde y noche, entre las 17.00 horas y la 1.00, y se desarrolla en diferentes instalaciones municipales. Los talleres y actividades permanentes se desarrollan el Espacio Joven Vías, mientras que las actividades deportivas tienen como sede instalaciones de la Concejalía de Deportes (Estadio Hispánico, Polideportivo Salvio Barrioluengo, y en el Pabellón del Colegio Público Luis Vives).

Bajo el eslogan «Nos presta verte», el programa es.pabila volvió en octubre del año pasado con sus actividades para el curso actual 2025-2026, con talleres presenciales y sin necesidad de inscripción previa. El funcionamiento del programa mantiene su forma habitual, por lo que habitualmente no es necesario inscribirse y basta con llegar al lugar de realización del taller un poco antes del inicio de la actividad. No es el caso del Festival Vecindario 24007, que si requiere inscripción y cuyo plazo para la presentación de proyectos ya está abierto y se cerrará el próximo día 30 de abril, aunque esta fecha podría verse ampliada por decisión de la organización, si así lo estima conveniente.

El Festival Vecindario está dirigido a jóvenes que no superen los 35 años. Después de seis ediciones, es un referente en la capital leonesa del ámbito de las artes escénicas y plásticas en la calle con una variada oferta cultural gratuita, cuyo objetivo es acercar la cultura a los barrios de León con la idea también de buscar la creación de una especie de diálogo con los vecinos.

Al igual que en ediciones anteriores, esta séptima convocatoria está abierta a proyectos de teatro, danza, música, circo, poesía performativa, arte de acción, magia y artes plásticas de artistas individuales o colectivos de un máximo de cuatro componentes, teniendo en cuenta que en el caso de grupos de tres o cuatro personas se consiente que uno de los participantes supere la barrera de los 35 años.

El ámbito de la convocatoria se extiende al territorio nacional y Portugal, reservando un 20% a la escena local. Hay que tener en cuenta que no podrán presentarse artistas o colectivos que hayan actuado en el Festival del año anterior y se valorará positivamente aquellas propuestas que no hayan sido presentadas antes en Castilla y León. No se seleccionará ninguna que haya sido estrenada previamente en León.

La temática es libre y el contenido debe ser apto para todos los públicos, no pudiendo contener temáticas que fomenten el machismo, racismo, homofobia, ni el uso de drogas o alcohol. Las piezas escénicas deberán tener 15-20 ó 45-60 minutos de duración. La inscripción y envío de propuestas debe realizarse a través del formulario online albergado en Google Forms. Aunque para obtener más información, los interesados también pueden contactar a través de un correo electrónico del propio festival.

Las más de 500 propuestas presentadas en las últimas seis convocatorias del Festival Vecindario lo avalan como referente de la cultura joven en todos sus contextos en León, un espacio cultual abierto que con su carácter itinerante recorre cada año un distrito de la ciudad. La convocatoria del año pasado, 24006, recibió cerca de 100 propuestas de todo el territorio nacional. Para el próximo año el nuevo distrito será el 24008, correspondiente al barrio de Eras de Renueva, un lugar lleno de vitalidad y que acoge el Musac o el Auditorio.