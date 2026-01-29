Nieto, gran embajador del Gaudí de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Palacio de Gaudí de Astorga ha otorgado este miércoles al Ayuntamiento de Astorga el título institucional de Embajador del Palacio, en un acto de reconocimiento por su destacado apoyo y colaboración en la conmemoración del Año Gaudí 2026, que marca el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Este nombramiento se enmarca dentro del programa Embajadores del Palacio, una iniciativa promovida por el Palacio de Gaudí con el objetivo de reforzar los vínculos entre el monumento, las instituciones locales y la sociedad civil, y así implicar activamente a la comunidad en la celebración de uno de los hitos culturales más importantes del año. Durante el acto, el director del Palacio hizo entrega de un diploma acreditativo y enmarcado, que simboliza la efeméride y la alianza estratégica.

Durante el acto, celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento, el director del Palacio, Víctor Murias, destacó la relevancia del apoyo del Ayuntamiento de Astorga y las diferentes concejalías que trabajan junto al monumento. Por su parte, el regidor José Luis Nieto señaló la importancia del monumento de Gaudí para la ciudad de Astorga. «Quiero dar las gracias al Palacio por este primer nombramiento de Embajadores, es una efeméride única y como Ayuntamiento tenemos la obligación de colaborar y de que el Palacio se conozca lo máximo posible».