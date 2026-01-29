María Ordóñez presenta su novela 'Entre espigas de centeno' en el ILC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

María Ordóñez presenta hoy en León (mañana lo hará en Ponferrada) su novela Entre espigas de centeno. Se trata de un libro publicado en mayo de 2024 por una editorial independiente de Málaga (Elvo). El acto tendrá lugar hoy 29 de enero, a las 19.30 horas en la sala Región del Instituto Leonés de Cultura, con la colaboración de la cantautora Isamil9.

La obra se ambienta en la región de León, que en la antigua división territorial de 1833 comprendía las provincias de León, Zamora y Salamanca, aunque se sitúa perceptiblemente en nuestra tierra, y relata las vicisitudes de dos familias a lo largo del siglo XX. El propósito de la novela es preservar la memoria, recrear el modo de vida de nuestros abuelos y bisabuelos, que salieron adelante en condiciones adversas y en un país muy diferente del actual.

La historia habla de las labores del campo y del trabajo de los mineros, aunque también de los vínculos y rencillas familiares, de las fiestas populares y religiosas, y de las tradiciones. «Mi novela puede adquirirse online en la web de la editorial (Elvo), en Amazon y Casa del libro, así como en muchas otras librerías, y físicamente puede encontrarse en la librería Pastor, que participará en la presentación, y también en Galatea», aporta Ordóñez. Inicia la sinopsis explicando que es la historia de una joven que regresa a su pueblo, donde rememora el pasado de su familia. En Torres de Luna, los Ocaña Arias llevan la vida sencilla y sacrificada de unos labradores comunes. Sus peripecias se alternan con las desventuras de los Martínez Vega en Arenas de Luna, la localidad vecina.

La historia, en tres partes, se entremezcla con los acontecimientos históricos que azotan la España del siglo XX.