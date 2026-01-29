Astorga proyectará el legendario concierto remasterizado de Queen en Montreal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El estreno de la versión remasterizada en imagen y sonido de Queen Rock Montreal llegará desde el jueves 12 febrero, a cines de 3 localidades de Castilla y León. El icónico concierto de Queen, grabado en 1981 en el Forum de Montreal, regresa a la gran pantalla como evento cinematográfico musical por tiempo limitado.

Se podrá disfrutar en Valladolid (Cines Broadway) del 12 al 15 de febrero, en Zamora (Multicines Zamora), el 12 y 14 de febrero, y en Astorga (Cine Velasco Astorga) el 12 del mismo mes. También se proyectará en 50 cines de 37 localidades españolas.

Protagonizado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, captura a la banda en uno de los momentos más vibrantes de su carrera, con una puesta en escena arrolladora y una energía que convirtió este concierto en una referencia absoluta de la historia del rock.

El repertorio incluye algunos de los himnos más universales de la banda, como We Will Rock You, Somebody to Love, Under Pressure, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust o We Are The Champions.

El film, de 95 minutos y con subtítulos en castellano, ofrece una experiencia audiovisual pensada para ser disfrutada en salas de cine y revivir la fuerza del directo en pantalla grande.

El estreno supone una oportunidad única tanto, para los fans de siempre como para nuevas generaciones de descubrir, o redescubrir, a Queen en un formato colectivo y envolvente.

En 37 ciudades españolas

Las entradas están ya disponibles desde el pasado miércoles 21 de enero. Versión Digital se ha encargado de la distribución en salas seleccionadas de España de Alicante (Alicante y Elche), Almería, Asturias (Oviedo), Barcelona (Barcelona, Cornellá, Mataró y Terrassa), Cantabria (Santander), Castellón, Córdoba, Granada (Pulianas), Islas Baleares (Palma de Mallorca, Ciutadella de Menorca, Mahón y Marratxi), La Coruña, León (Astorga), Lérida (Alpicat), Madrid (Madrid, Getafe, Las Rozas y Pozuelo), Málaga (Marbella y Fuengirola), Murcia (Murcia y Cartagena), Navarra (Pamplona), Sevilla (Bormujos y Sevilla), Tenerife (San Cristóbal de La Laguna), Valencia (Valencia, Paterna y Gandía), Valladolid, Vizcaya (Barakaldo) y Zamora. Algunas salas proyectarán el concierto durante varios días.

Sinopsis

Queen Rock Montreal recoge uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock, grabado en 1981 en el Forum de Montreal. En pleno apogeo creativo, Queen ofrece una actuación arrolladora liderada por un Freddie Mercury en estado de gracia, acompañado por Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

A lo largo del concierto, la banda interpreta algunos de los himnos más universales de su carrera —We Will Rock You, Somebody to Love, Under Pressure, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust o We Are The Champions— en una experiencia musical intensa y vibrante.

Remasterizado en imagen y sonido, Queen Rock Montreal invita a revivir la energía del directo y la conexión única de Queen con su público, ahora en pantalla grande y como evento cinematográfico por tiempo limitado