Rebelión cultural de las galerías contra el gobierno

«Ante la parálisis y la falta de respuesta por parte del Gobierno a nuestra reivindicación de una bajada del IVA en la venta de obras de arte para artistas y galerías que ponga fin a la desventaja frente al resto de países europeos, que gozan ya de un IVA cultural, las galerías de arte españolas cerrarán sus puertas del 2 al 7 de febrero, cesando así una actividad que defendemos como imprescindible para la sociedad: el acceso gratuito y constante a la creación artística». Así comienza un comunicado al que se suma la galería leonesa Ármaga, entre otras, para reivindicar sus derechos y que el Gobierno cumpla con sus obligaciones. Por esta razón, estos auténticos puntos de encuentro culturales toman una medida excepcional como forma de protesta. «Os esperamos a partir del próximo lunes, día 9, cuando las galerías vuelvan a abrir para seguir defendiendo su papel como lugares de encuentro con la cultura, compartiendo nuestros espacios con todos vosotros», indican igualmente desde Ármaga.

Otra medida de impacto es el anuncio del cese de toda colaboración gratuita con instituciones públicas y privadas en España durante un periodo de tres meses: «Dejaremos de hacer todos aquellos trámites que habitualmente realizamos sin cargo alguno para las instituciones, como son: la localización de coleccionistas para préstamos, entrega de material gráfico, búsqueda de archivo, gestión y coordinación de transportes, asesoramiento en montaje, etc», apuntan.

La búsqueda de sostenibilidad de las galerías, como auténticas apuestas culturales en las que además se convierten en espacios de asistencia gratuita para el público en general, tanto en exposiciones como en actos y encuentros, no se ve acompañada por la acción del Gobierno. «Nos vemos obligados a adoptar estas medidas ante una situación que está amenazando seriamente la sostenibilidad del trabajo de artistas y galerías. La falta de acción por parte del Gobierno de cara a la adopción de un IVA cultural como han hecho todos los países europeos de nuestro entorno, está siendo extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España puesto que menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo prácticamente inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del trabajo de nuestros artistas», advierten.

También, el comunicado del Consorcio de Galerías, sitúa el foco en el agravio que supone su situación frente a otros agentes culturales. De hecho, aseguran que «continuamos siendo los grandes olvidados de las políticas culturales, encontrándonos en desventaja frente a otros sectores creativos, como la música, las artes escénicas o el cine, cuyos profesionales cuentan con un tipo reducido de IVA en las ventas de sus creaciones a través de distribuidores. Esta situación es injusta e insostenible».