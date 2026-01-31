'Orgánico vs. geométrico', de Casas y Rodríguez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Después de tener que suspender la inauguración de esta exposición el pasado viernes a causa de la nieve, este sábado, 31 de enero, a las 19.00 horas, en Espacio Factor de San Feliz de Torío, tendrá lugar la inauguración de la exposición Orgánico versus geométrico de los escultores José Luis Casas y Carlos Rodríguez.

La trayectoria de Jose Luis Casas (León, 1979), desde que concluyese la carrera de Bellas Artes en Salamanca en 2002, le ha llevado por exposiciones individuales en León, Asturias, Madrid, Valladolid, Zaragoza y recientemente en Menorca. En 2003 recibió la Ayuda a la Creación artística en el área de escultura del Instituto Leonés de Cultura. Cursó estudios de Doctorado en Bilbao. Trabajó con Ibarrola en Orense y con Amancio González en León Su obra se encuentra en la Fundación Carriegos, Fundación Museo Evaristo Valle de Gijón y en el edificio Proconsi del Parque Tecnológico de León. Ha realizado esculturas públicas de gran formato como Intramuros (2006), en el barrio de La Lastra de León; Desencuentro (2007) situada en el parque escultórico Monte San Isidro, y Topos (2010), en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de León, construidas en diferentes materiales, se articulan en dichos espacios con vocación arquitectónica.

Carlos Rodríguez Fernández (Valdestillas 1969) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en el 2002. Integrante del Grupo Cobalto de artistas plásticos desde el año 1995 hasta el 2000. Profesor de Enseñanza Secundaria especialista en dibujo, Junta Castilla y León desde el 2002. Codirector y ponente del curso de extensión universitaria de la ULE Dibujo del Natural desde 2019 al 2022.

La exposición explora la tensión y la armonía entre dos enfoques aparentemente opuestos en la escultura: la precisión matemática y la rigidez de las formas geométricas, y la fluidez y la asimetría inherentes a la naturaleza y las formas orgánicas.

A través de la obra, la muestra también invita al espectador a reflexionar sobre cómo estas dos visiones pueden coexistir.