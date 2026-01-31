Vargas Blues Band: Toda una leyenda este domingo en el Babylon

Este domingo, el Babylon, en la calle Santa Cruz, recibe a un nombre que es leyenda del rock español y latino. Javier Vargas se sube al escenario del local leonés en un concierto que comenzará a las 20.00 horas con apertura de puertas a las 19.30 horas. El concierto viene precedido por la propia actualidad del artista, puesto que Vargas Blues Band tiene un nuevo álbum que verá la luz en marzo. Este trabajo supone una revisión cuidadosamente producida de algunos de los temas más emblemáticos de la carrera de Javier Vargas, e incluirá un primer single disponible en todas las plataformas digitales.

De esta manera, el legendario guitarrista Javier Vargas inicia 2026 con un acontecimiento sin precedentes: el lanzamiento simultáneo de su autobiografía Historias de la carretera y su nuevo álbum Barrio Blues con la colaboración de Andy Vargas, cantante de Santana. Un doble estreno que marca un antes y un después en la carrera del maestro del blues-rock latino.

La autobiografía oficial de Javier Vargas ofrece un viaje íntimo por cuatro décadas de música, giras y colaboraciones inolvidables. Entre anécdotas inéditas y reflexiones profundas, el músico revela los momentos que han definido su sonido y su trayectoria. Un libro imprescindible para los amantes del blues y del rock latino. Acompañando al libro se incluirá su álbum de 2025 Down Under Blues.