La carta de renuncia de Gaudí, Pieza del Mes del Palacio de Astorga

La pieza destacada del mes de febrero en el Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí de Astorga se sumerge de lleno en el universo del centenario del arquitecto, puesto que esta iniciativa mensual del museo que siempre aporta datos de interés lo es en este caso por partida doble: un documento administrativo en el que Antonio Gaudí firma en un documento oficial de la Junta de Reparación Extraordinaria la certificación de obra del Palacio de Astorga, y una carta de Gaudí: Tras el fallecimiento del obispo Grau, y ante la imposibilidad de entendimiento con la Junta Diocesana, Antonio Gaudí renuncia a continuar como arquitecto.

Por tanto, dos momentos clave en la vida de Astorga.

Tras el fallecimiento del obispo Grau, y ante la imposibilidad de entendimiento con la Junta Diocesana, Antonio Gaudí renuncia a continuar como arquitecto. El proyecto del Palacio Episcopal de Astorga resultó complejo en lo administrativo y lleno de incertidumbres para un Antonio Gaudí que tuvo que someterse a la tutela (después de la decisiva mediación para la obtención de fondos económicos del entonces Gobernador del Banco de España, el astorgano D. Pío Gullón Iglesias), del Ministerio de Gracia y Justicia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que siempre incomodó al arquitecto y que fue sobrellevada gracias al incondicional apoyo de su amigo y mentor espiritual Juan Grau y Vallespinós, obispo de Astorga. Las correcciones a sus propuestas arquitectónicas que con poco agrado Gaudí tuvo que aceptar, además de la demora en el pago de sus honorarios, provocaron un clima tenso durante los seis años en los que el arquitecto estuvo al frente de las obras.

Por otra parte, la otra pieza del mes del Palacio de Gaudí es la certificación de obra que Gaudí firma y que se expone ahora muestra algunos datos muy interesantes, como el presupuesto inicial aprobado, la previsión de la duración de las obras o el nombre del primer contratista del Palacio, Policarpo Arias.