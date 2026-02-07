León presente en ‘El camino de gaudí’

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

La Sagrada Familia acogió el primer acto de presentación de ‘El Camino de Gaudí’, un proyecto que está liderado por los responsables de los tres edificios del arquitecto catalán que se encuentran fuera de Cataluña: El Capricho de Gaudí situado en Comillas (Cantabria), el Museo Casa Botines situado en León y el Palacio de Gaudí que se puede encontrar en Astorga (León).

A estos tres precursores se ha unido la Sagrada Familia, que quiere estar presente en el proyecto con la voluntad de respaldar la iniciativa y trabajar en retos comunes. Este evento se conmemora en el centenario aniversario de la muerte de Gaudí, que ha convertido 2026 en Año Especial Interés Público por parte del Ministerio de Cultura.

El proyecto

‘El Camino de Gaudí’ se ha presentado como un proyecto que se apoya en dos iconos de reconocimiento internacional: la figura de Gaudí y el Camino de Santiago, que discurre en dos de sus versiones por los territorios de Cantabria, León y Astorga. La actuación está unida a través de tres ejes: el camino físico, que hace referencia al viaje cultural que une a los tres museos; por otro lado, el conocimiento, ya que se quiere acercar la figura de Gaudí a los jóvenes y niños; Por último, el eje filantrópico, que tiene como objetivo apoyar el talento juvenil e infantil en disciplinas culturales con premios y becas. Para ello hay pensado realizar un cuento infantil y un concurso de dibujo escolar. Además, se desarrollarán acciones de promoción conjuntas, como las presentaciones en ferias, foros y conferencias culturales.

EXPOSICIÓN ‘El Camino de Gaudí’

En la presentación de ‘El Camino de Gaudí’ Esteve Camps, presidente de la Junta Constructora de la Sagrada Familia estuvo a cargo de la bienvenida al acto, donde quiso destacar el valor del convenio de colaboración. Además, en este evento participó el Director de la Cátedra Gaudí y Comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, con un mensaje dirigido a poner en valor estos tres monumentos que «sin lugar a dudas, conectan con el claim del año Gaudí: el orden invisible».

El director de El Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeiz, declaró que «es un honor estar hoy aquí para presentar un proyecto que pretende poner en valor estos tesoros gaudinianos que necesitan ser más conocidos y reconocidos».

Hitos propios

José María Viejo, director general de Fundos, que es la entidad que gestiona el Museo Casa Botines, quiso destacar los hitos de este poniendo en valor la nueva exposición permanente, que, por primera vez en la historia abrirá en el edificio Planta Noble. También resaltó la exposición temporal ‘Gaudí y la ciudad moderna’, que analiza las aportaciones de Antoni Gaudí a la ciudad moderna. Por último, puso en valor el Concierto sinfónico-coral ‘Requiem por Gaudí’ a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Coro Escarcha.