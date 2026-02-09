Un ojo que vale un récord

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Almudena Romero, descendiente de agricultores, crea la imagen de un ojo, del tamaño de una hectárea, en un campo de trigo en Madrid. Es una fotografía que mide más de una hectárea, «la más grande jamás realizada» y está siendo revelada poco a poco en medio del campo. La autora española reside en el Reino Unido, cuyo recorrido lo inició con las técnicos antiguas de este oficio. Por ello, exploró la fotosíntesis para revelar un negativo o el uso de colores vegetales para teñir fotos.

Almudena comenta que empezó sus «experimentos en el jardín de mi abuela y quise imprimir las imágenes directamente en las hojas, como si fuera papel fotográfico. Despúes pensé, por qué no cultivar las plantas para sembrar una imagen y volver a entender la fotografía como «escribir con luz», algo que se puede hacer perfectamente sin cámaras ni lentes». Todo este proceso la llevó a su proyecto más ambicioso: «Farming Photographs», en la que retrata un ojo en un campo de trigo, donde «cada trozo es un píxel» y que estará disponible para ver de forma completa en primavera. «Este proyecto quiere reflejar nuestro impacto en la tierra», comenta la autora, cuyo «herbario original», que era un juego de 55 fotografías impresas fue adquiridas por el Museo Nacional de Gales. «El ojo tiene rasgos».

En la imagen no se han hecho modificaciones genéticas para lograr los colores, sino una cuidada selección de tipos, en la que participó también Nicolás Langlade. «Los colores los pone la naturaleza. Hay algunos que se conocen bien, como los de la hierba para el césped, porque hay estadios de fútbol que piden un verde muy específico. Pero en el trigo no era importante», mantiene Romero, que obtuvo visibilidad en los festivales fotográficos de Arlés y de París en 2021 y comenzó a exponer en museos e instituciones francesas.

Si en la siembra de 2024 el clima no ayudó, en esta ocasión si ha habido suerte. «Ha helado y eso es muy bueno porque el mayor peligro que teníamos era que las malas hierbas crecieran antes que el trigo».

En la actualidad, Romero está pendiente de la aparición de conejos, que también podrían tragarse parte de los 1350 píxeles.