Filandón de Gaudí en El Corte Inglés

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de León acogerá cada tarde de martes (19.30 horas) hasta el 24 de marzo el ciclo Martes de filandón que, bajo el título Gaudí nos presta, abordará desde distintos aspectos la figura y la obra leonesa del genio del Modernismo, que dejó en la provincia dos de sus tres únicas obras fuera de Cataluña.

El título Gaudí nos presta es un juego de palabras con las acepciones del castellano «prestado» y del leonés «prestoso» (algo agradable y a la vez entrañable), con la que se pretende precisamente destacar el sentimiento de muchos leoneses que sienten al gran arquitecto catalán también como propio de esta tierra gracias a su legado.

El primer filandón, titulado El arquitecto y su equipo: un huracán llega a León, correrá este martes a cargo de las escritoras Marta Muñiz Rueda y Maite López Blanch, esta última tataranieta de otro arquitecto catalán que llegó a León junto al genio de Reus. Ambas escritoras conversarán sobre su historia familiar y el papel de los profesionales y artesanos que llegaron para trabajar en el Palacio Episcopal de Astorga y en la Casa Botines de León.

El segundo filandón del ciclo correrá a cargo de José María Viejo, director general de Fundos, que el martes día 24 de febrero hablará sobre la historia de Casa Botines y su fulgurante trayectoria como museo y elemento dinamizador clave en la vida cultural leonesa.

El profesor de la Universidad de León y asesor del Museo Casa Botines Gaudí César García será el protagonista del filandón del martes 3 de marzo, titulado Los tesoros ocultos en la obra leonesa de Gaudí, y donde este experto desvelará los simbolismos que el arquitecto escondía en sus trabajos.

El filandón del 10 de marzo profundizará en el paso de Antoni Gaudí por Astorga de la mano de José María Fernández Chimeno, doctor en Historia del Arte especializado en Gaudí y en Arquitectura Contemporánea, que desvelará las vicisitudes que el arquitecto tuvo que afrontar con el proyecto del Palacio Episcopal.

El martes 17 será el turno de Ovidio Prieto, que cada sábado muestra desde la contraportada de Diario de León un edificio leones visto con los ojos de un arquitecto, y que en esta occasion hará este recorrido guiado por las obras leonesas del máximo exponente del Modernismo.

Aunque es bien conocido que las obras leonesas de Gaudí están en León y Astorga, es la comarca del Bierzo la que, de un modo simbólico, cierra el círculo de la estrecha relación de Gaudí con la provincia, y lo hace precisamente cuando se conmemora el centenario de su muerte. Y es que TVITEC, una empresa berciana, ha sido la encargada de realizar la magnífica cruz de vidrio curvado que rematará su obra cumbre: la Sagrada Familia. El director de Comunicación de la empresa berciana, Roberto Arias, será el protagonista el 24 del último filandón del ciclo.