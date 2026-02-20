Diario de León

CONCIERTO EN ESPACIO VÍAS

«Disfruto pero ya no dejo todo al azar para cantar»

Morgan tocan hoy en Espacio Vías.

Morgan tocan hoy en Espacio Vías.

Pacho Rodríguez
Pacho RodríguezRedactor de Cultura
León

Para llegar a la convicción de que Nina de Juan es la voz del rock actual no ha hecho falta ni convocar a un comité de sabios, ni concursar ni competir. Es una conclusión lograda poco a poco y que no discuten ni las que podrían ser, que no lo son, rivales. Nina es Morgan y luego Morgan es un grupo. Tal vez esa sea la clave de que su propuesta musical se mantenga en todo lo alto, esto es la idea de grupo prevalece. A León llegan con su gira Hotel Morgan, con la que están tocando por todo el país. Y allá donde van deslumbra con su voz: «Me cuido la voz en el sentido de que ya no dejo todo al azar», asegura. El concierto es hoy en Espacio Vías.

Por eso consigue, ella y su grupo, por supuesto, que León sea un lugar de confianza total. «En León tenemos la sensación de que siempre será un concierto. Es de los lugares a los que vamos felices. En realidad estamos teniendo una respuesta maravillosa del público. Y es el público el que da sentido a todo esto», remarca.

Aún es un grupo joven pero cuenta ya con una veteranía que le sitúa en un escalafón superior. Eso sí, valoran a los más 'mayores' casi desde el punto de vista del fan. «En el rock hay que huir del edadismo. Nos gustan grupos clásicos y son ya mayores. Pero si tienen ganas de seguir y quieren tocar sus canciones, no creo que haya que dejarles de lado», explica.

