«Disfruto pero ya no dejo todo al azar para cantar»

Para llegar a la convicción de que Nina de Juan es la voz del rock actual no ha hecho falta ni convocar a un comité de sabios, ni concursar ni competir. Es una conclusión lograda poco a poco y que no discuten ni las que podrían ser, que no lo son, rivales. Nina es Morgan y luego Morgan es un grupo. Tal vez esa sea la clave de que su propuesta musical se mantenga en todo lo alto, esto es la idea de grupo prevalece. A León llegan con su gira Hotel Morgan, con la que están tocando por todo el país. Y allá donde van deslumbra con su voz: «Me cuido la voz en el sentido de que ya no dejo todo al azar», asegura. El concierto es hoy en Espacio Vías.

Por eso consigue, ella y su grupo, por supuesto, que León sea un lugar de confianza total. «En León tenemos la sensación de que siempre será un concierto. Es de los lugares a los que vamos felices. En realidad estamos teniendo una respuesta maravillosa del público. Y es el público el que da sentido a todo esto», remarca.

Aún es un grupo joven pero cuenta ya con una veteranía que le sitúa en un escalafón superior. Eso sí, valoran a los más 'mayores' casi desde el punto de vista del fan. «En el rock hay que huir del edadismo. Nos gustan grupos clásicos y son ya mayores. Pero si tienen ganas de seguir y quieren tocar sus canciones, no creo que haya que dejarles de lado», explica.