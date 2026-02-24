Leire Martínez, ex de La Oreja de Van Gogh, se suma al ambicioso cartel de Monoloco en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La cantante Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se incorpora al cartel de la décima edición del Monoloco Fest, que este año celebrará en León su aniversario los días 12 y 13 de junio con un programa marcado por la diversidad musical y el relevo generacional, según ha informado la organización del evento.

Martínez, que atraviesa una nueva etapa artística tras el lanzamiento de su primer trabajo en solitario, 'Historias de aquella niña', llegará a León con un directo que combinará sus nuevas composiciones con los grandes éxitos que popularizó durante su etapa al frente de La Oreja de Van Gogh, lo que, según el festival, garantiza "un repertorio cargado de emoción y memoria colectiva".

El anuncio de la artista se suma a las confirmaciones ya avanzadas de JC Reyes, Kaydy Caín y Metrika, tres de los nombres más destacados del panorama urbano actual.

El festival, galardonado con el prestigioso premio Top 50 Creative Projects 2025 de 'What Magazine', ha desvelado además nuevas incorporaciones. Entre ellas la del sevillano Álvaro de Luna, uno de los artistas pop más consolidados del país, que presentará en la capital leonesa un directo "marcado por la intensidad y la conexión con el público" y que llega con un nuevo álbum en camino. Un tercer trabajo titulado 'Kintsugi' que verá la luz el próximo 6 de marzo.

En el ámbito urbano, el Monoloco añade al cartel a Grecas, figura destacada del rap nacional, y al leonés Lil Mess, uno de los talentos emergentes con mayor proyección. La parte electrónica estará representada por los DJ Selecta, Robert Morr y Dani Serra, habituales del festival y responsables de algunos de los cierres más multitudinarios de ediciones anteriores.

El Monoloco Fest, que cumple diez años y se ha consolidado como una de las citas musicales de referencia de la ciudad, reivindica con esta edición una mezcla de "figuras consagradas, artistas en su mejor momento y talento emergente", en un cartel que busca reflejar "el pulso generacional" de la escena musical y el vínculo del evento con la ciudad de León.

La organización ha avanzado que aún quedan artistas por confirmar, entre ellos otro cabeza de cartel, cuyo nombre se anunciará próximamente.