Si fuera chester Bennington

Linkoln Park, la banda tributo a Linkin Park, actúa hoy en El Gran Café en un concierto que dará comienzo en torno a las 22.00 horas. Si cualquiera de esta curiosa formación fuera Chester Bennington, líder de la histórica, todo sería parecido a lo que sonará hoy en las tablas del local leonés cuanto salten al escenario a interpretar y homenajear los 25 años del disco Hybrid Theory.

«Regresamos a las salas de toda España con una gira que no querrás perderte, rindiendo homenaje en esta ocasión al álbum que comenzó todo, y se convirtió en la insuperable obra maestra que marcó a toda una generación: Hybrid Theory», explican.

Las entradas tienen un precio de 18 y 22 euros. Y se podrá asistir a una gira que ya viene rodada del año pasado pero que también ocupará este 2026, «ofreciendo un espectáculo inolvidable donde interpretaremos el álbum completo desde el primer hasta el último tema, además de revivir otros grandes éxitos de toda la discografía de nuestra banda californiana favorita, creando un show en el que nos dejaremos la piel y la voz junto a vosotros. Nuestro objetivo es claro: unir a la familia de Soldiers y hacer que la música de Linkin Park resuene más fuerte que nunca. Este es un momento para recordar, celebrar y vivir la energía de la banda en cada acorde», afirman y garantizan.

Hybrid Theory es el álbum debut de la banda estadounidense Linkin Park, publicado por la compañía discográfica Warner Bros. Records el 24 de octubre de 2000. El trabajo fue un éxito comercial: es el álbum de rock del siglo XXI con mayor cantidad de ventas y el segundo álbum debut más vendido de la historia después de Appetite for Destruction (1987) de Guns N’ Roses. Además, alcanzó el segundo puesto en la lista Billboard 200.