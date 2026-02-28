Cines Van Gogh esconderá entradas gratis en las calles de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde su apertura en 1989, los Cines Van Gogh han consolidado una comunidad de espectadores caracterizada por su fidelidad y su interés en una programación diversa que equilibra el cine comercial de Hollywood con el cine de autor, documentales y eventos de alta cultura como la ópera y el ballet. En el último año, esta trayectoria se ha trasladado con éxito al ámbito digital, logrando establecer una presencia activa y cercana a través de las redes sociales.

Tras superar recientemente la cifra de los 1.000 seguidores en su perfil oficial de Instagram, la entidad ha decidido agradecer el respaldo de su audiencia mediante una campaña original que conecta el entorno virtual con el espacio físico de la ciudad. Bajo el propósito de celebrar este crecimiento paulatino pero firme, los cines organizarán una búsqueda del tesoro urbana en la que se repartirán entradas gratuitas en distintos puntos emblemáticos de León.

La iniciativa se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas, desde el 2 hasta el 6 de marzo. Cada mañana, la organización publicará pistas exclusivas a través de sus historias de Instagram para que los usuarios puedan localizar las entradas ocultas en la vía pública. Estas no estarán visibles a simple vista, por lo que se requerirá atención y seguimiento de las claves proporcionadas para dar con su ubicación exacta.

Para formalizar el premio, la primera persona en hallar la entrada deberá completar un proceso de validación que consiste en fotografiar el pase, publicarlo en sus historias mencionando a la cuenta oficial de los Cines Van Gogh y ser seguidor de la misma. Estas entradas, de carácter individual, tendrán una validez extendida para ser canjeadas hasta el 1 de septiembre de 2026, permitiendo a los ganadores disfrutar de la cartelera en los próximos meses como reconocimiento a su participación en la comunidad digital del cine.