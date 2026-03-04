Capital de la poesía con Monteleón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León se convertirá el próximo 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, en el epicentro de la lírica nacional con el recital poético de Luis Alberto de Cuenca y Daniel Migueláñez, organizado por la Fundación Monteleón con la colaboración del Ayuntamiento de León. La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha recibido al vicepresidente de la Fundación, Ángel Valencia López, y a los coordinadores del evento, Lidia Fos y Óscar García, para presentar este recital poético que se celebrará el 21 de marzo en el Palacio del Conde Luna.