Mägo de Oz culminará el Porma Fest que se celebra en Vegaquemada (León)

El verano, poco a poco, se va acercando y los festivales de música también comienzan a realizar los preparativos correspondientes para que la gente empiece a realizar sus planes. Vegaquemada, situada en León, arranca con la II Edición del Porma Music Summer Festival. El siete y ocho de agosto, este municipio acogerá, por segunda vez, este festival que ya ha presentado a todo su cartel.

Mago de Oz ha sido presentado como cabeza de cartel para el festival y su actuación será el siete de agosto. «Queremos volver a ser el epicentro musical del verano, con dos jornadas de música non-stop, rodeados de un entorno único y natural, acompañados de artistas de prestigio», comentan desde la organización.El cartel, de esta forma, queda de la siguiente manera: Malos Versos, Mojínos Escozíos, Mägo de Oz, Black Ice (banda tributo a AC/DC), Rafa Sánchez de La Unión, Tenesse y Want U Back (tributo a Michael Jackson). Este año volverá a acompañar el festival Tobal, el lobo símbolo del Porma Music Summer Festival. Este no es un lobo más, sino que representa los valores de unión, diversión y respeto por el entorno.

El planning

El arranque será el siete de agosto con Malos Versos, grupo emergente de la zona de Boñar, que dará el pistoletazo de salida a esta II edición con un aire fresco y urbano. «Sus letras reflejan vivencias de la vida cotidiana, sin dejar de transmitir esa presión sonora en el pecho y el impulso de moverte y disfrutar de la música en directo», agregan desde la organización. El primer día continuará con Mojinos Escozíos, que aportarán energía y sentido del humor. Después vendrá el plato fuerte del festival con Mägo de Oz, que seguro hará vibrar al público gracias al potente directo de esta banda de folk metal. Esta apertura la finalizará Black Ice, una banda tributo a AC/DC, que fue elegida por votación popular y que repite escenario en el festival.

El ocho de agosto comenzará con Rafa Sánchez de La Unión, continuará Tenessee y Want U Back. Será una noche de pop español e internacional. La noche cerrará con disc jockeys invitados.

Nacimiento de Porma Music

Nace de la unión de cuatro empresas. Nubra y Triple A, compañías leonesas junto con Show For Venue y Albasound, que también tienen raíces leonesas y amplia experiencia en organización de eventos.

El festival tendrá la apertura de puertas a partir de las 20:00 horas y, el primer concierto será una hora después, a las 21:00 horas. Las entradas tienen un coste de 30€ si las coges de forma anticipada o, si se prefiere adquirirlas en taquilla el coste será de 35€. Además, se habilitará una zona de merchandising oficial para que las personas que lo deseen puedan acercarse a observar y comprar productos oficiales del festival.