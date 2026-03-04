Camarote Madrid convoca sus premios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Camarote Madrid presenta el XII Certamen de Artes Visuales Camarote Madrid 2026. Se convoca, al igual que en años anteriores, con vocación y objetivo de favorecer la creatividad artística y continuar con una actividad cultural que ya forma parte del local desde junio del 2012.

En esta undécima edición el Certamen está dotado con la cantidad de 11.000,00 euros en premios, repartidos de la siguiente forma: tres mil euros (3.000,00) como primer premio y cuatro premios de adquisición de dos mil euros (2.000,00) cada uno de ellos, otorgados por Camarote Madrid, Carlos Herrera, Cerlesa, Leo Harlem y Patatas Hijolusa.

Teniendo en cuenta los diferentes formatos, los tamaños admitidos para pintura serán: 80 x 80 cm. 100 x 81 cm. 92 x 73 cm. y de fotografía 90 x 60 cm. 80 x 80 cm. y 80 x 60 cm. En caso de que las obras estén enmarcadas, el marco no puede medir más de 2 cm. de ancho.

Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras. Las imágenes de la obra u obras deberán enviarse en formato digital JPEG y el archivo tendrá un peso máximo de 5 MB, rellenando el formulario, en el siguiente enlace: https://espacioe.com/blog/actualidad/xii-certamen-de-artes-visuales-camarote-madrid-2026.

Las obras se enviarán entre los días 1 y 24 de mayo, sobre formato digital el jurado elegirá las obras preseleccionadas y a sus autores se les avisará personalmente, entre las que seleccionará las piezas que formarán parte de la exposición, que se podrá visitar en la sede del Camarote Madrid en julio de 2026, haciéndose pública la lista de ganadores al final de esta. Las obras deberán presentarse dentro de un embalaje reutilizable mediante un material suficientemente sólido que asegure la integridad de esta para su posterior devolución y que permita una apertura y cierre fácil. Deberán etiquetar claramente el contenido del embalaje. La posible contratación de seguros correrá a cargo de los participantes. Camarote Madrid pondrá el máximo celo en el cuidado de las obras recibidas.