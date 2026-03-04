José Ovejero, este jueves en La Casona

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este próximo jueves, a las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, tendrá lugar un encuentro con el escritor José Ovejero en torno a su último libro titulado La ética de la crueldad. El libro ha sido publicado por Galaxia Gutenberg.

La ética de la crueldad, que recibió varios premios y ha sido traducida a diversos idiomas, defiende una literatura contraria a la cultura del espectáculo y a la asepsia posmoderna, una literatura que aborrece lo inocuo y lo complaciente. E ilustra su propuesta teórica con una original exploración de novelas de Bataille, Canetti, Martín-Santos, McCarthy, Kristof, Onetti y Jelinek, autores crueles cada uno a su manera. Después de leerlos, no se puede seguir viviendo como antes de hacerlo. Y lo mismo le sucederá a quien lea este ensayo, que ha sido revisado y ampliado por su autor para esta edición.

José Ovejero (Madrid, 1958) ha vivido la mayor parte de su vida fuera de España, principalmente en Alemania y en Bélgica, y ha escrito poesía, ensayo, libros de viajes, cuentos y novelas. En todos esos ámbitos, su obra ha merecido premios como el Ciudad de Irún de Poesía 1993 por Biografía del explorador; el premio Grandes Viajeros 1998 por China para hipocondríacos; el premio Primavera de Novela 2005 por Las vidas ajenas; el premio Gómez de la Serna 2010 por La comedia salvaje; el premio Anagrama de Ensayo 2012 por La ética de la crueldad, y el premio Alfaguara de Novela 2013 por La invención del amor. José Ovejero no deja de indagar nuevos territorios narrativos, como por ejemplo con la novela Los ángeles feroces, publicada en Galaxia Gutenberg en 2015; o con La seducción o Insurrección, ambas publicadas en este mismo sello en 2017 y 2019, respectivamente. En 2021 publicó la novela Humo. En 2023 recibió el XVIII Premio Dulce Chacón de Narrativa Española por su obra Mientras estamos muertos. Sus dos últimas novelas en Galaxia Gutenberg han sido Vibración (2024) y Una belleza terrible (2025), junto con Edurne Portela.