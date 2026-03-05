La ULE reúne a los mejores expertos sobre Urraca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Filosofía y Letras acogió este miércoles la jornada inaugural del congreso internacional Urraca, regina et imperatrix Hispaniae, un encuentro científico dedicado a conmemorar el noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León. Una cita que reúne hasta el viernes a especialistas de once universidades nacionales e internacionales, con representantes de instituciones académicas de Francia y Portugal, para analizar, desde una «perspectiva rigurosamente académica», la figura y el legado de una de las soberanas más relevantes del siglo XII.

Así lo destacó la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, que, en el marco de la inauguración, subrayó el compromiso de la Universidad de León con el rigor científico y la apertura de espacios de reflexión que conecten pasado y presente.

En este sentido, destacó que la reina ejerció su autoridad en un contexto de estructuras de poder masculinas, pero que su legitimidad «no fue una concesión», sino el resultado de un ejercicio firme y lúcido del gobierno. Asimismo, puso en valor el hecho de que en sus fueros se dirigiera a hombres y mujeres, reconociéndolas como sujetos de derecho hace ya nueve siglos.

Por su parte, la directora del congreso, Gregoria Cavero, incidió en que la efeméride constituye una oportunidad para «volver sobre una figura nunca cerrada», desde el análisis crítico de las fuentes documentales. Recordó que la intitulación de «regina et imperatrix Hispaniae» responde a un estudio sistemático de la documentación conservada y defendió la necesidad de seguir avanzando en la investigación histórica, abierta siempre a nuevas interpretaciones y hallazgos. La inauguración contó con la participación del presidente de la Sociedad Española de Estudios Medievales, Juan Francisco Jiménez Alcázar, que destacó el valor del congreso como espacio de transferencia del conocimiento, especialmente orientado al ámbito docente y al alumnado.

