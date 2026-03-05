Los planos origimales de Gaudí para el Palacio de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los planos de la fachada Sudeste (escala 1:100) y del Emplazamiento (escala 1:500) forman parte de los nueve ferroprusiatos que se han conservado del proyecto primitivo del Palacio Episcopal de Astorga de Antonio Gaudí. Recibidos con gran satisfacción por el obispo Grau, muestran el espectacular diseño que planteó el genio de Reus con el magnífico edificio neogótico rematado por una gran cubierta en donde se aprecian los tres ángeles que coronarían simbólicamente la obispalía. Además, rodeando el edificio de unos magníficos jardines, pone en valor de nuevo a la naturaleza, que fue para él un modelo de inspiración, hasta el punto de que lo orgánico con su componente intrínsecamente racional, se adueñó de su arquitectura a medida que avanzó su carrera.

Este primer proyecto sufrió rectificaciones, que unidas al devenir de los acontecimientos, tuvieron como resultado la renuncia de Gaudí a concluir la obra y un diseño final de Ricardo García Guereta para la cubierta más sencillo y carente de algunos elementos de carácter simbólico que el arquitecto catalán propuso en el proyecto inicial.

En el conjunto de planos que han llegado hasta nosotros, singulares por la meticulosidad de su dibujo, poco habitual en él, se observa la semejanza que tiene el jardín que rodearía al palacio con respecto a lo que propone en la casa Vicens o la finca Guell.