Cristina Fanjul, finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León con su primera novela

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua dio este viernes a conocer los diez títulos finalistas del XXIII Premio de la Crítica de Castilla y León, entre los que se encuentra 'La isla de Garibaldi', la primera novela de la periodista del Diario de León Cristina Fanjul, editada por Eolas.

Se trata un galardón consolidado que reconoce la excelencia de obras publicadas por escritores vinculados a la Comunidad durante el último año. El jurado, compuesto por críticos literarios, docentes universitarios y periodistas especializados en cultura, se reunirá el próximo 27 de marzo en el Palacio de la Isla de Burgos para deliberar y anunciar la obra ganadora.

Junto a la obra de Fanjul, coautora, junto a Víctor del Reguero, del libro de investigación 'Don Vito, una historia de mafia, política y carbón', también son finalistas ‘Hebras de sílabas’ de José Luis Puerto (Reino de Cordelia) y ‘Trumpsilvania’ de Luis Artigue (Eolas), ambos también autores leoneses.

Completan la lista de finalistas 'El dolmen' de María Ángeles Álvarez (Cuadernos del Laberinto), 'Sostener el cielo' de Fernando Conde (Ars Poetica), 'Fragmentario' de Rodrigo Martín Noriega (Editorial Difácil), 'Los restos' de David Refoyo (Editorial Dieciséis), 'El vuelo del hombre' de Benjamín G. Rosado (Seix Barral), 'Lo que perdieron los héroes' de Sonsoles Sánchez-Reyes (Cuadernos del Laberinto) y 'Volver a casa' de Rut Sanz Montaña (Editorial Páramo).

Los títulos seleccionados abarcan una amplia variedad de géneros -narrativa, ensayo, poesía y teatro- y muestran tanto la trayectoria de autores consolidados como la aparición de nuevas voces. Esta diversidad refleja la vitalidad de la literatura contemporánea en la Comunidad y la capacidad de innovación de sus escritores, que dialogan con los principales debates y tendencias de la creación literaria actual.

Cinco de los diez libros finalistas han sido publicados por editoriales de Castilla y León, un dato que confirma la fortaleza y el dinamismo del sector editorial local. La presencia de sellos radicados en la Comunidad evidencia la consolidación de un tejido cultural capaz de producir, difundir y proyectar obras de calidad a nivel regional y nacional.

El Premio de la Crítica de Castilla y León refuerza así su vocación de apoyo a la creación literaria y a la promoción del patrimonio lingüístico y cultural de la Comunidad. La deliberación final tendrá lugar en el Palacio de la Isla de Burgos el próximo 27 de marzo, día en que se anunciará la obra ganadora y se dará visibilidad a los autores y editoriales seleccionados.

