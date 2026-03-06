La fotógrafa Carmen Coque lleva hasta Murias de Paredes sus ‘Arquetipos. Reflejos de la humanidad’ de la mano del ILC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

. Dado que una de las líneas de trabajo del Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura es la de facilitar, a diferentes ayuntamientos de la provincia, muestras de calidad en torno a creadores contemporáneos especialmente vinculados a nuestras comarcas, la Casona de Murias de Paredes acoge en esta ocasión ‘Arquetipos de la humanidad’, de la fotógrafa Carmen Coque. Una exhibición que se inaugura mañana sábado, 7 de marzo, a las 17.00 horas, en el histórico edificio que alberga el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, y que permanecerá abierta hasta el próximo 31 de mayo.

La propuesta ha sido comisariada por el director del Departamento de Arte del ILC, Luis García Martínez, y presenta un conjunto de cincuenta y cinco fotografías en blanco y negro y diferentes formatos, de gran fuerza plástica e impacto visual. Además, las obras han sido positivadas en el destacado laboratorio AuthSpirit por el fotógrafo, técnico y comisario Mario Castro Baro (Madrid 1968), uno de los pilares de conocidos proyectos vinculados a la imagen como ‘León es Photo’ y ‘Expositivos’. Todas las obras expuestas forman parte de ‘Arquetipos’, el proyecto creativo que Coque viene desarrollando desde hace varios años.

“Carmen Coque mantiene un respeto y una admiración profunda e indeleble por la fotografía en blanco y negro, territorio en el que se expresa habitualmente -explica el comisario de la muestra, Luis García-, por su fuerza expresiva, su textura y su potencia plástica, pero también, quizás, por una cierta visión melancólica y triste de la realidad que nos rodea, de ese pasado que subyace y que en algunas ocasiones emerge y se hace presente ante nuestros ojos como ocurre en algunas imágenes correspondientes a Berlín que hacen referencia al holocausto judío y que, sutil e indirectamente, nos aproximan a nuestro propio pasado”. Además, la admiración por la fotografía clásica se hace presente con intensidad y se sugiere “en sus encuadres arriesgados y tensos en diagonal, que evocan la fotografía de principios de siglo XX, Noholy Nagi o Rodchenko, o algunas composiciones de primera época de Nicolas Muller”, prosigue García, y recuerda que sus impactantes y sugerentes captaciones del movimiento humano, “que tiene precedentes en el clásico fotógrafo italiano futurista Bragaglia, entre otros muchos como también Alberto García Alix, Miriam Vega o, con otro enfoque muy diferente, Hernest Hass”.

La utilización del fuera de campo introduce al espectador en el sentido de apertura y potencialidad espacial, la otra realidad exterior fuera de plano, algo que recuerda a Cartier Bresson, detalla el comisario de ‘Arquetipos’, y sus planos detalle como sintaxis y tensión referencial del todo rememoran la sutileza y la delicadeza de algunas composiciones de Isabel Muñoz. También hay citas y referencias a la pintura clásica, como a Velázquez cuando se autorretrata en ‘Las meninas’ o a Jan van Eyck en ‘El matrimonio Arnolfini’ con la incorporación del espacio virtual en el reflejo del espejo, cuestión que desarrolla magistralmente por primera vez el considerado precedente de la fotografía surrealista Eugene Atget, en su serie de escaparates.

El tratamiento que realiza en determinados momentos del cuerpo humano desnudo, desde un encuadre parcial incorporando alteraciones formales por medio de luces y sombras, nos aproximan a un cierto enfoque abstracto de las formas evocadoras de las magníficas composiciones plásticas del gran maestro Bill Brandt. El espacio habitacional íntimo, cargado de memoria tremendamente emotiva y sentimental, también se hace lugar en este territorio expresivo de la fotografía de Carmen, presentando una visión y un enfoque melancólico, intensificando todo un mundo simbólico propio que pone en valor la herencia y la procedencia; releyendo en cierto sentido a los neorrealistas españoles de la Palangana o a Castro Prieto en su obra ‘Cespedosa’. “Todo un amplio repertorio de recursos que nos hablan de la importancia y significación de la historia de la fotografía, del arte y la cultura en general, en su vida y en su obra”, sintetiza Luis García.

Una muestra de gran interés que permitirá profundizar en el trabajo de esta significativa artista leonesa, que podrá verse en la villa omañesa hasta el 31 de mayo. Para contemplarla es necesario concertar visita llamando al 987 593138 o al 608 80 35 96.