Casa Botines comienza con sus conferencias sobre Gaudí

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí comienza su ciclo de conferencias sobre la exposición temporal «Gaudí y el trencadís». El encargado de abrir este ciclo será el arquitecto restaurador, Joan Olona, que este martes a las 19:00 horas hablará sobre la restauración de la fachada de la Casa Batlló. Todas estas conferencias que se van realizando se deben al año 2026, marcado en el calendario como año Gaudí, ya que se cumplen 100 años de su fallecimiento. Esto, para León, tiene un toque especial debido a que el arquitecto catalán diseño y realizó la conocida Casa Botines de Gaudí de León y el Palacio en Astorga, lo que une de forma estrecha a Gaudí con la provincia de León.

Joan Olona

Joan Olona es arquitecto con doctorado en rehabilitación y profesor en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Cataluña y forma parte del equipo técnico que está liderando la restauración de la Casa Batlló de Gaudí en Barcelona, un proyecto que aborda tanto aspectos estructurales como decorativos de este edificio.

En esta conferencia, Joan Olona aportará una perspectiva especializada sobre la restauración del trencadís, el icónico mosaico de cerámica y vidrio que caracteriza la fachada de la Casa Batlló y que fue originalmente dispuesto por Gaudí como una superficie de color y textura. La restauración actual ha implicado análisis y técnicas históricas para recuperar acabados originales ocultos bajo múltiples capas de pintura y para reintegrar elementos cerámicos siguiendo criterios de autenticidad y conservación material, tareas en las que el conocimiento técnico y académico de Olona ha resultado especialmente relevante para comprender tanto los desafíos como las soluciones aplicadas a este tipo de revestimientos modernistas.

En la charla en la que explicará el trabajo de restauración, estará acompañado de Mireia Bosch i Prat, que también forma parte del equipo de restauración de la Casa Batlló. El acceso se realizará por la puerta principal del Museo.

Estos eventos están marcados en el año Gaudí, un año especial para la Casa Botines de Gaudí y para El Palacio, que buscan aprovechar este año para conseguir todavía más visibilidad a nivel nacional e internacional que, el arquitecto, la tiene y, sus obras, por lo tanto, también.