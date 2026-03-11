El teatro dará 'Orgasmos' de la risa a los leoneses

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Teatro Nuevo León Industrial acoge el viernes 20 de marzo, por primera vez, la comedia titulada Orgasmos, una divertida reflexión sobre la convivencia en pareja y las diferencias entre hombres y mujeres, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Un auténtico manual de autoayuda cargado de humor que nos invita a reírnos de nosotros mismos.

Tras colgar algún que otro sold out en ciudades como Madrid o Barcelona, donde han tenido una programación durante los últimos siete años, ahora han comenzado a recorrer varias ciudades españolas y, entre ellas, se encuentra la ciudad de León, donde el día 20 de marzo, los y las leonesas podrán disfrutar de una comedia sin tabús.

«Es una obra que nace en Los Ángeles y se traslada con los años a España. Llegamos con muchas ganas a León porque siempre es un reto descubrir a un público nuevo. La obra es una comedia de esteriotipos y de romper el tabú que hay a día de hoy con el tema de los orgamos, aunque hay que decir que la obra para nada es erótica, ya que, además, es para mayores de 14 años», comenta Sam Sánchez, una de las protagonistas de la obra.

León, en la actualidad, está teniendo una alta demanda en obras teatrales y espectáculos que hacen que la ciudad pueda disfrutar de su cultura.