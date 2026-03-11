Una noche en León con Paul Collins en El Gran Café es mucho más que una noche
El norteamericano presenta en León su nueva gira en un concierto que dará comienzo hoy miércoles a las 21.30 horas
Paul Collins está en León. Y lo hace para descargar un repertorio power pop inolvidable en El Gran Café. Si caen unas tapas o una buena comida en El Capricho de la plaza de las Palomas, también. Y abriendo gira, lo que sube el listón del interés además del cariño que demuestra siempre por León cuando viene a España. Lo hace vía Juancho López, imprescindible de aquí y que en esta nueva aventura de Collins vuelve a ejercer de bajista. Pop-rock, incursiones del punk más inmediato setentero, aquel que conservaba melodías para siempre son argumentos más que suficientes para pasar una noche de música en el mejor lugar de la ciudad: El Gran Café. Todo esto, y seguro que algo más, a partir de la 21.30 horas.
Miembro fundador de The Nerves ( junto a Peter Case y Jack Lee ) Paul Collins ha desarrollado una impecable carrera en solitario que comenzó en 1979 con The Beat . Desde entonces ha editado 12 fantásticos álbumes como Paul Collins Beat o Paul Collins.
Todo comenzó con el primer disco de The Beat. Para muchos la obra maestra del Power-pop, con joyas como “Rock & Roll girl” , “Walking out of love “ (versionada entre otros por los mismísimos Green Day), “You won´t be happy” , “ Don´t wait up for me tonight” o “Different Kinf of Girl”
Actualmente Paul está repasando lo mejor de su carrera junto a músicos con los que lleva muchos años compartiendo escenarios de medio mundo : Octavio Vinck , Juancho López y Ginés Martinez. Tras sus exitosas giras del 2024 y 2025 vuelve ahora con tres únicos conciertos.
Paul Collins ha sido conocido por muchos títulos: rey del power pop, ícono del rock & roll, artista de culto, multiinstrumentista, compositor de alto nivel, autor….y todos son ciertos! Paul pasó su adolescencia en Grecia, Vietnam y Europa antes de regresar a su ciudad natal de Nueva York. Estuvo algún tiempo en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard con especialización en composición en música moderna y de vanguardia. Y después reinventó las reglas sobre lo que hace que una canción pop sea perfecta e inspiró a innumerables músicos durante los años de formación del punk rock, la new wave y todo lo que vino después. (Su regla Nº 1 = 'sin reglas'). Paul continua haciendo lo que se suponía que debía hacer y se encuentra en un momento maravilloso. Con su nuevo LP 'Stand Back And Take A Good Look' vuelve a poner el listón muy alto.