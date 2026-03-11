Una noche en León con Paul Collins en El Gran Café es mucho más que una noche

Paul Collins está en León. Y lo hace para descargar un repertorio power pop inolvidable en El Gran Café. Si caen unas tapas o una buena comida en El Capricho de la plaza de las Palomas, también. Y abriendo gira, lo que sube el listón del interés además del cariño que demuestra siempre por León cuando viene a España. Lo hace vía Juancho López, imprescindible de aquí y que en esta nueva aventura de Collins vuelve a ejercer de bajista. Pop-rock, incursiones del punk más inmediato setentero, aquel que conservaba melodías para siempre son argumentos más que suficientes para pasar una noche de música en el mejor lugar de la ciudad: El Gran Café. Todo esto, y seguro que algo más, a partir de la 21.30 horas.

Miembro fundador de The Nerves ( junto a Peter Case y Jack Lee ) Paul Collins ha desarrollado una impecable carrera en solitario que comenzó en 1979 con The Beat . Desde entonces ha editado 12 fantásticos álbumes como Paul Collins Beat o Paul Collins.

Todo comenzó con el primer disco de The Beat. Para muchos la obra maestra del Power-pop, con joyas como “Rock & Roll girl” , “Walking out of love “ (versionada entre otros por los mismísimos Green Day), “You won´t be happy” , “ Don´t wait up for me tonight” o “Different Kinf of Girl”

Actualmente Paul está repasando lo mejor de su carrera junto a músicos con los que lleva muchos años compartiendo escenarios de medio mundo : Octavio Vinck , Juancho López y Ginés Martinez. Tras sus exitosas giras del 2024 y 2025 vuelve ahora con tres únicos conciertos.

Paul Collins ha sido conocido por muchos títulos: rey del power pop, ícono del rock & roll, artista de culto, multiinstrumentista, compositor de alto nivel, autor….y todos son ciertos! Paul pasó su adolescencia en Grecia, Vietnam y Europa antes de regresar a su ciudad natal de Nueva York. Estuvo algún tiempo en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard con especialización en composición en música moderna y de vanguardia. Y después reinventó las reglas sobre lo que hace que una canción pop sea perfecta e inspiró a innumerables músicos durante los años de formación del punk rock, la new wave y todo lo que vino después. (Su regla Nº 1 = 'sin reglas'). Paul continua haciendo lo que se suponía que debía hacer y se encuentra en un momento maravilloso. Con su nuevo LP 'Stand Back And Take A Good Look' vuelve a poner el listón muy alto.