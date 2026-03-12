Luis Melón amplía su arte de dimensión ética y social

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el marco del 20º aniversario del Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, el artista leonés Luis Melón Arroyo presenta una de las piezas de mayor carga simbólica y social de la exposición colectiva Agua: 21 mil puntos. La obra, integrada en la colección del museo, se muestra como uno de los ejes conceptuales de la Sala 1, reforzando el carácter crítico y reflexivo del recorrido expositivo. Arte como registro y denuncia 21 mil puntos no es únicamente una propuesta estética; es también un documento visual que interpela al espectador desde la memoria y la conciencia colectiva. La obra contabiliza simbólicamente a las más de 21.000 personas fallecidas en el mar Mediterráneo mientras intentaban alcanzar las costas de la Península Ibérica. Cada uno de los puntos que componen la pieza representa una vida perdida, transformando el gesto artístico en un acto de registro, duelo y denuncia. En el contexto de la exposición, donde el agua se plantea como elemento natural, cultural y simbólico, la propuesta de Melón Arroyo introduce una lectura profundamente humana y política. El Mediterráneo deja de ser únicamente un paisaje o un recurso natural para convertirse en un espacio de tránsito, frontera y tragedia contemporánea. Con esta obra, el artista propone una reflexión sobre la dimensión ética de nuestras sociedades y sobre la manera en que el arte puede contribuir a visibilizar realidades silenciadas. La acumulación de puntos funciona como una metáfora visual de la magnitud de la crisis migratoria, apelando tanto a la sensibilidad como a la responsabilidad del espectador.

La participación de Luis Melón Arroyo en esta conmemoración institucional subraya su consolidación dentro del panorama del arte contemporáneo español. Su práctica artística se caracteriza por una aproximación conceptual rigurosa, donde la investigación visual se entrelaza con una fuerte dimensión ética y social. Su obra está presente en colecciones públicas de referencia.