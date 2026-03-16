Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo viernes 20 de marzo, Gordoncillo acogerá la representación de Yo nací en un surco de judías, el nuevo espectáculo de la compañía Almealera, recientemente galardonado con el Premio al Mejor Espectáculo en Feten 2026, una de las ferias de artes escénicas más prestigiosas del panorama nacional.

La compañía, que ya presentó su primer espectáculo documental Una rueda que da vueltas, dedicado a los oficios en vías de extinción relacionados con la molienda del cereal, vuelve ahora con una propuesta centrada en el presente y el futuro del mundo rural.

Yo nací en un surco de judías nace a partir de la invitación de Petra Benyei, socióloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para que la compañía participara en el proyecto de investigación FARM (Factores que influyen en el relevo generacional agrario sostenible). Esta iniciativa analiza por qué cada vez menos personas quieren dedicarse a producir alimentos, por qué el sector agrario continúa siendo un ámbito tan masculinizado y por qué los modelos sostenibles siguen siendo minoritarios, así como la relación de estos factores con la despoblación del medio rural.

El reto consistía en transformar esta investigación en una pieza escénica que integrara también datos científicos. El resultado es un espectáculo que trata de responder a una pregunta fundamental: por qué cada vez menos personas quieren dedicarse a la agricultura y a la ganadería.

La obra se construye a partir de preguntas directas a quienes viven del campo: ¿por qué te dedicas a esto?, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo?, ¿te sientes valorada como ganadera o como agricultora?, ¿cuáles son las dificultades para vivir de ello?, ¿por qué hay menos mujeres trabajando en el campo?.