Una gran réplica que representa a todos los pendones leoneses da la bienvenida a los visitantes del Museo de los Pueblos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un pendón de tipo tradicional fabricado ‘ex novo’ y en exclusiva para el Museo de los Pueblos Leoneses ya recibe a todos los visitantes de este gran centro etnográfico ubicado en el antiguo convento de San Agustín de Mansilla de las Mulas y que gestiona el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial. El esfuerzo y la gentileza de un grupo de artesanos y profesionales de distintos lugares han hecho posible que el pendón haya podido ser colocado en la entrada principal del museo como elemento patrimonial e identitario común a todas nuestras comarcas.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, recibió este martes junto al director del Museo de los Pueblos, Lucas Morán, y al coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo, a las personas que han participado en los trabajos de diseño y fabricación de este pendón, agradeciéndoles el gesto y procediendo a continuación a la instalación del mismo en el muro de recepción ubicado frente a la entrada del centro, de forma que dicho elemento sea una de las primeras cosas que el visitante contemple nada más acceder al museo. En el acto estuvieron presentes Mónica González Bayón, de Regionales Rosa, quien facilitó y confeccionó la tela del pendón; y Manuel González Alegre, de San Martín del Camino, encargado de realizar los herrajes y el cinto; también Luis Bandera, de la asociación cultural Pendones del Reino de León, entidad que asesoró en todo el proceso, y César Martínez, encargado de mantenimiento del Museo de los Pueblos. Además, la vara fue facilitada por Maderas Llamazares, de Mansilla de las Mulas, y el león dorado que corona el pendón luce gracias a Joyería Sixto, de Sahagún.

La tela es rojo carmesí, un color común a la mayoría de pendones leoneses, adamascada y de seda de rayón, con un modelo a base de granadas con un tipo de decoración conocido como flor de calabaza, de 4,40 metros en su parte más larga. Está dividido en cinco franjas horizontales de 65 centímetros de ancho cada una, para una vara que mide seis metros de alto. Las bandas están separadas por un agremán dorado de cinco centímetros de ancho; además, va rematado perimetralmente con fleco de algodón. Los remos son de color rojo, de catorce metros longitud, rematados con dos borlas de esa misma tonalidad.

“Este pendón, cuya realización ha sido posible gracias a profesionales y artesanos a los que desde el Instituto Leonés de Cultura agradecemos profundamente su implicación con la cultura tradicional de esta tierra y la donación realizada a nuestra institución, es un símbolo de todo cuanto une a las diferentes comarcas. A partir de ahora, los leoneses que traspasen la puerta del Museo de los Pueblos, sea de la Montaña, del Bierzo, de Maragatos, del Páramo o de cualquier otra zona de nuestra región cultural, se verá representado a través del pendón del ILC. A la vez, los visitantes foráneos tendrán ocasión de conocer la vigencia y el vigor de esta tradición tan arraigada y tan emblemática de la personalidad leonesa”, reflexionó el diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, quien también recordó que en breve se colocarán una placa en la recepción del museo con los nombres de las personas participantes en esta labor colectiva.

En la actualidad, el horario de visitas del Museo de los Pueblos Leoneses (en la calle San Agustín, 1, de Mansilla de las Mulas) es el siguiente: de martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas (con entrada gratuita los domingos).