Paula Rocosa tocará en la Sala Eutherpe

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

Paula Rocosa (1999), pianista catalana que desarrolla una versátil carrera interpretativa como solista y músico de cámara aunando la lectura de las grandes obras y la investigación en repertorios poco transitados. Su proyecto personal, que explora nuevas posibilidades en el recital tradicional y los vínculos entre el repertorio contemporáneo y la literatura canónica, le ha permitido participar en eventos y salas como el Palau de la Música Catalana, L'Auditori y el Reial Cercle Artístic de Barcelona, la Fundació Valvi y el Auditori Viader de Girona o L'Atlàntida de Vic.

Su colaboración con compositores actuales se ha materializado en estrenos de autores como Trinton Hlynn junto la MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra, Eneko Lacalle o Unai Urkola.Tras graduarse con Matrícula de Honor en la ESMuC con el maestro Vladislav Bronevetzky, su formación clásica continúa actualmente en Leipzig, donde cursa un máster de interpretación en la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy bajo la tutela de Christian Pohl con una beca Beate Graefe. Su experiencia interdisciplinar, que incluye más de quince años de formación en danza contemporánea y moderna, se refleja en proyectos como el concierto celebrado en el Centro Interdisciplinare di Cultura Italiana en 2024 a dúo con la soprano madrileña Paula Passelari.