Muere en León el músico Fredy Valbuena

Seguro que Fredy sabe hacerlo. Seguro que Fredy tiene algún programa para eso. Pregúntale a Fredy que lo tendrá controlado. Se van, por ejemplo, Los Cardíacos a Madrid con alguna grabación suya o de las suyas y algo se les olvida, y Fredy para allá lo lanza. Hace bastantes años. Fredy Valbuena. Cualquiera con un mínimo contacto con el mundillo musical leonés ya sabía que se hablaba de él. Él, a todo esto, aprendiendo, estudiando, poniendo en marcha el infalible ensayo-error de la creación. Fredy Valbuena murió este jueves en León y formó parte de una generación musical que deja huella y se recuerda aunque pase el tiempo. Los Patógenos, otras formaciones que más abajo Chus El Beatle enumera en ese imprescindible cada vez más monumental trabajo sobre la música en León, una experiencia fructífera en Madrid, ese tandem perfecto con Carlos Luxor, todavía en stock, y tridente sumando a Luis Miguélez; y luego el trabajo en la retaguardia en su estudio de León componen la carrera de un renovador de la música leonesa. De niño prodigio a renovador. El talento de un superdotado con altas capacidades que supo desarrollar su oficio con total solvencia. Del Conservatorio al Stella, por ejemplo.

Así, relata Jesús García, Chus El Beatle, quién es Fredy Valbuena.

Alfredo Valbuena Cuervo. La musica es su vida y lo ha sido desde muy joven cuando emprendió su formación en el Conservatorio de Música de León, en la especialidad de piano, con las mejores calificaciones. Su formación ha sido constante, siendo pionero en informática y nuevas tecnologías aplicadas a la producción musical.

Formó parte de distintas bandas leonesas, entre ellas “Alazán”, “Patógenos”, “Suavecito Orquesta” y “Be-amekhol”.

En el arranque de la década de los ochenta y de la movida madrileña, Fredy Valbuena decidió irse a Madrid y el azar le ligó al grupo “Dinarama” como teclista. Poco a poco asumió más responsabilidades de organización y producción dentro del grupo y poco después se sumó a la gira para promocionar el disco “Deseo Carnal” y luego “Disco Inferno”, dos hechos que le afianzaron como arreglista y productor.

Su faceta como productor le condujo en un primer momento a aliarse con los “Estudios Caskabel” de León para producir el disco “Oye tú que pasa aquí”, un recopilatorio de bandas leonesas de los años 80 ya legendario. Su hoja de ruta también está unida a los “Estudios Kirios” de Madrid y a la sala “Synclavier”, en un tiempo en el que también participó en la creación del sello “Melody House” con Luis Miguélez, Carlos Luxor, Alaska y otros.

Su vertiente como compositor ha quedado plasmada, entre otros trabajos, en temas incluidos en el último disco que grabó Lola Flores, así como en los arreglos para el grupo “Glamour to Kill” y especialmente en el tema “I’m vampire”. También participó junto a Luis Miguélez, en la composición de la canción “Todo esto es la música”, que representó en 1992 a España en Eurovisión, interpretada por Serafín Zubiri.

También ha trabajado en el campo de la publicidad. Un espacio en el que atesora más de 200 anuncios, jingles, sintonías conocidas y pegadizas de spots televisivos para “Telefónica”, “Ford” o “El Almendro”, o de programas de televisión como “Megatrix” de Antena 3, entre otros. Todas esas creaciones se vieron recompensadas con el Premio Nacional de Música publicitaria por el anuncio de “Playstation”.

Su faceta de productor le ha llevado a trabajar con artistas tan heterogéneos como “Alejandro Sanz”, “Mari Trini”, “Commando 9mm” o “Glitter Klinik” y otros.

La gran formación musical de Fredy Valbuena le ha permitido impartir cursos y clases magistrales en el Conservatorio de Madrid y en la SGAE.

En la actualidad se dedica a la producción musical de todo tipo y estilos en su estudio de León.