El 'Árbol de los deseos para León' de Yoko Ono llega el 24 de marzo al Musac

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La obra de Yoko Ono 'Árbol de los deseos para León' (Wish Tree for León), podrá verse en el vestíbulo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa, desde el 24 de marzo y hasta la clausura de la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure' el próximo 17 de mayo.

Se trata de una instalación participativa en la que la artista invita a los visitantes del Musac a pensar y escribir sus deseos en trozos de papel, que en el caso de León se anudará a las ramas de un olivo.

Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Museo y comisario de la exposición junto a Jon Hendricks y Connor Monahan, ha señalado que 'El árbol de los deseos' apela a "lo más íntimo del ser humano", ya que es a través de deseos y anhelos como proyecta su "lugar en el mundo", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

El primer 'Árbol de los deseos' fue creado por la artista en 1996, y su origen se encuentra en una tradición japonesa que consiste en colgar oraciones de árboles situados en los patios de los templos. Ono ha creado distintas versiones de esta pieza, que se hallan en museos como la Peggy Guggenheim Collection de Venecia, el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington D.C o el Museo Guggenheim de Bilbao, que hasta el momento han recopilado más de dos millones de deseos de visitantes de todo el mundo.

En relación a la obra, Yoko Ono señala: "Todas mis obras son una forma de desear. De niña, en Japón, iba a menudo a un templo y escribía un deseo en un trozo de papel fino que ataba a una rama de un árbol. Los árboles de los patios de los templos siempre estaban repletos de deseos anudados por la gente que, vistos desde lejos, parecían flores blancas abriéndose".

'INSOUND AND INSTRUCTURE'

La obra 'Árbol de los deseos para León' se enmarca en la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', que hasta el próximo 17 de mayo celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance; música y activista por la paz mundial.

A través de más de 80 obras la muestra permite experimentar tanto las piezas que Ono desarrolló a partir de finales de los años 50, que en buena medida se incluyen en la histórica publicación Pomelo (1964), hasta las instalaciones de gran formato creadas a partir de los años 90, en un arco cronológico que va desde 1953 hasta el presente.

Con una trayectoria de más de siete décadas, Yoko Ono ha sido reconocida como una de las más destacadas artistas contemporáneas, cuya huella crece a medida que se entiende la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores. Sus facetas de artista, compositora y activista confluyen y se entrecruzan en su obra, que adopta formas y soportes heterogéneos para plantear una visión "radical" del lenguaje, el arte y la participación del público.