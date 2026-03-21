Astorga vive su legado en lo taurino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una historia taurina larga y que ha contado con el compromiso histórico de los ciudadanos, y una nueva etapa de la mano de la recuperación del singular coso, hoy a cargo del Ayuntamiento. Es el legado que reivindica Astorga para colocar de nuevo su tradición taurina en el calendario no sólo comarcal, sino provincial. Un empeño en el que la corporación municipal cuenta con el respaldo de la Asociación Taurina de Astorga, que ayer celebró en el Casino la I Jornada Taurina, 'Hablando de toros', que contó con la presencia de un buen número de aficionados y del alcalde, José Luis Nieto.

Para debatir sobre la situación, los potenciales y las perspectivas del coso de Astorga, y en general de cómo se presenta la temporada, los aficionados organizaron una mesa redonda en la que participaron el matador de toros y hoy empresario taurino Joselillo de Colombia; el ganadero del hierro de Valdellán, Fernando Álvarez Sobrado; el presidente de la Plaza de Toros de León, Marcelo Fernández Cordero y el delegado gubernativo de la plaza de toros de la capital, Roberto Morán del Campo. Un encuentro moderado por la periodista María J. Muñiz, de Diario de León, en el que se pusieron sobre la mesa los principales retos del mundo taurino en la actualidad, desde la necesidad de un mayor número de novilladas para dar oportunidades a la creciente cantidad de aspirantes a toreros como la incorporación de los jóvenes de nuevo a la Fiesta, y su curiosidad tanto por las grandes figuras como por todo lo que gobierna la liturgia de cuanto ocurre en el ruedo.

Una charla, en la que participaron también numerosos aficionados, y en la que se prestó especial atención a la brillante carrera de novillero que ultima ya Julio Norte, hijo del torero de Astorga del mismo nombre, que ha llamado la atención de los aficionados y este verano tomará la alternativa como matador de toros.

También de la temporada que espera al leonés Damián Castaño, que abre el ciclo de Las Ventas; donde si no hay contratiempos volverá a demostrar su bravura la ganadería de Valdellán.

Especial atención se prestó al interés de Joselillo de Colombia por recuperar la «afición dormida» en plazas como la de Astorga, que ahora con el respaldo del Ayuntamiento, y después de su reciente restauración, ultima los trámites para delegar la gestión de los festejos taurinos en manos de profesionales. Que comprometen ya atractivos carteles para no defraudar a los aficionados, y para retomar el pulso de una cita taurina que siempre concitó el interés de aficionados incluso de fuera de la provincia.