El evangelio secreto de José de Nazaret sale a la luz

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Ha visto la luz una nueva obra literaria de inspiración bíblica y espiritual: El evangelio secreto de José de Nazaret, escrita por Raúl M. Mir y publicada por la editorial Editorial San Pablo. El libro propone al lector una mirada novedosa y profundamente humana sobre la figura de San José de Nazaret, uno de los personajes más discretos y a la vez fundamentales de la tradición cristiana.

La obra se presenta como una especie de “evangelio imaginado” o relato en primera persona que permite acercarse al mundo interior de José: sus pensamientos, sus dudas, su fe y su amor por María y por Jesús. A través de una narración cuidada y sencilla, el autor invita a contemplar al carpintero de Nazaret no solo como el guardián de la Sagrada Familia, sino también como un hombre profundamente humano que vive su relación con Dios como un camino cotidiano de confianza y fidelidad.

Con una prosa delicada y reflexiva, el libro transforma la tradición bíblica en una historia cercana y conmovedora, que permite al lector descubrir a un San José lleno de sensibilidad, asombro y responsabilidad ante el misterio que le ha sido confiado. La obra se sitúa así entre la narrativa espiritual y la recreación histórica, ofreciendo una lectura accesible y al mismo tiempo profunda sobre uno de los grandes silencios del Evangelio.

El libro puede adquirirse en la Librería Diocesana de Ávila, así como en las principales librerías de España y también a través de Amazon, facilitando su acceso a lectores interesados en la espiritualidad, la narrativa bíblica y la figura de San José.

El evangelio secreto de José de Nazaret invita, en definitiva, a redescubrir el misterio de un hombre silencioso que, desde la sencillez de su vida, participó de uno de los acontecimientos más decisivos de la historia: el nacimiento y la infancia de Jesús.

Raúl Mir trabaja en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas al medio ambiente con una empresa que trabaja en la gestión de recursos hídricos fundamentalmente para comunidades de Regantes y da soporte a varias comunidades en la provincia de León. De su colaboración como asesor para varios organismos internacionales surgieron sus ensayos El ahogo de la Europa oriental y Desde la encrucijada. Análisis de los procesos de cambio. Apasionado de la música clásica, es autor de Joseph Haydn, príncipe de las sinfonías, original estudio de la vida y obra del compositor austriaco, traducido a varias lenguas, y Las sinfonías de Haydn. Asiduo conferenciante sobre desarrollo humano sostenible, publicó el ensayo El equilibrio vital. Es autor también de la novela El pozo de la promesa. Cartas de la Samaritana de Sicar.