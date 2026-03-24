Llega al Musac la obra 'El árbol de los deseos'

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La obra de Yoko Ono Árbol de los deseos para León (Wish Tree for León), podrá verse en el vestíbulo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León a partir del 24 de marzo y hasta la clausura de la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure el próximo 17 de mayo.

Se trata de una instalación participativa en la que la artista invita a los visitantes del MUSAC a pensar y escribir sus deseos en trozos de papel, que en el caso de León se anudará a las ramas de un olivo. Álvaro Rodríguez Fominaya, comisario de la exposición junto a Jon Hendricks y Connor Monahan, señala «El árbol de los deseos apela a lo más íntimo del ser humano, ya que es a través de deseos y anhelos como proyectamos nuestro lugar en el mundo».

El primer Árbol de los deseos fue creado por la artista en 1996, y su origen se encuentra en una tradición japonesa que consiste en colgar oraciones de árboles situados en los patios de los templos.

Ono ha creado distintas versiones de esta pieza, que se hallan en museos como la Peggy Guggenheim Collection de Venecia, el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington D.C o el Museo Guggenheim de Bilbao, que hasta el momento han recopilado más de 2 millones de deseos de visitantes de todo el mundo., una cifra que refleja el interés que hay.