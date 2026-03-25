Yoko Ono deja 'el árbol de los deseos' en el Musac de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La obra de Yoko Ono Árbol de los deseos para León ya se puede ver en el vestíbulo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Estará disponible hasta la clausura de la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure el próximo 17 de mayo.

Se trata de una instalación participativa en la que la artista invita a los visitantes del Musac a pensar y escribir sus deseos en trozos de papel, que en el caso de León se anudará a las ramas de un olivo. Álvaro Rodríguez Fominaya, comisario de la exposición junto a Jon Hendricks y Connor Monahan, señala que «el árbol de los deseos apela a lo más íntimo del ser humano, ya que es a través de deseos y anhelos como proyectamos nuestro lugar en el mundo».

El árbol visto desde una perspectiva más lejanaRAMIRO

La obra Árbol de los deseos para León se enmarca en la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure que, hasta el próximo 17 de mayo, celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance; relevante música y activista por la paz mundial. Con más de 80 obras, la muestra permite experimentar tanto las piezas que Ono desarrolla a partir de finales de los años 50, que en buena medida se incluyen en la histórica publicación Pomelo (1964), hasta las instalaciones de gran formato que crea a partir de los años 90, en un arco cronológico que va desde 1953 hasta el presente.

Con una trayectoria de más de siete décadas, Yoko Ono ha sido reconocida como una de las más destacadas artistas contemporáneas, cuya huella crece a medida que se entiende la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores. Sus facetas de artista, compositora y activista confluyen y se entrecruzan en su obra, que adopta formas y soportes heterogéneos para plantear una visión radical del lenguaje, el arte y la participación del público.

Uno de los deseosRAMIRO

Sobre la exposición

El título de su exposición en el Musac tiene su origen en un concierto y exposición de Yoko Ono que tuvo lugar el 20 de julio de 1964 en Yamaichi Hall de Kioto. Ambos términos se refieren a la forma en que la artista integra sonido e instrucción en su práctica artística. Insound and Instructure incluye la amplia variedad de técnicas con las que Yoko Ono trabaja, desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía, recorriendo los principales temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria, desde su creencia en el poder de la imaginación, el activismo por la paz, su sutil sentido del humor y del absurdo, pasando por el compromiso con el papel de la mujer en la sociedad o presencia de la naturaleza en sus obras.

Yoko Ono. Insound and Instructure es especialmente relevante en un momento en el que la obra de Yoko Ono está recibiendo el reconocimiento de los museos a nivel internacional por su relevancia y resonancia en nuestros días, con recientes retrospectivas en Tate Modern (Londres), la Neue Nationalgalerie (Berlín), Gropius Bau (Berlín), el Museum of Contemporay Art (MCA) en Chicago (EE.UU.) o el MoMa de Nueva York (EE.UU.).

Se amplía la oferta

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León refuerza su oferta de visitas guiadas a las exposiciones durante la Semana Santa, entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril. Actualmente pueden visitarse en el museo las exposiciones Yoko Ono. Insound and Instructure y ¿No hay nada como el hogar? Colección Musac. Durante la Semana Santa, el museo abrirá en su horario habitual: de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Yoko Ono. Insound and Instructure celebra, a través de más de 80 piezas y 60 años de trayectoria, la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance; música relevante y activista por la paz mundial. Durante el periodo de Semana Santa, se ofrecen visitas guiadas a la muestra los días 28 y 29 de marzo, a las 18:00 horas; el 31 de marzo, a las 12:00 y 19:00 horas; y del 1 al 5 de abril, a las 12:30 y 18:00 horas.

La exposición ¿No hay nada como el hogar? analiza, a través de 40 obras pertenecientes a la Colección Musac, la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. El sábado 28 y el domingo 29 de marzo, a las 12:00 horas, podrá recorrerse la muestra en un recorrido guiado.

La nueva obra estará disponible hasta el 17 de mayo, cuando finalizará 'Yoko Ono. Insound and Instructure'