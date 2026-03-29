Monteleón: una fundación de récord cultural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación MonteLeón ha cerrado el plazo de recepción de originales para sus tres certámenes literarios —Novela Corta, Libro de Cuentos y Poesía— confirmando una tendencia de crecimiento sostenido que sitúa a estas convocatorias como un referente en el ámbito literario nacional e internacional.

La presente edición de 2026 ha alcanzado un récord absoluto de participación desde la creación de los certámenes en 2010, con un total de 2.323 obras recibidas, lo que supone un incremento superior al 47 % respecto al año anterior. En concreto, se han presentado 630 novelas, 506 libros de cuentos y 1.187 poemarios. De todas las obras registradas, un total de 23 han sido enviadas por leoneses, lo que también supone un récord.

El carácter hispanohablante de los certámenes se refleja en su amplia procedencia internacional, con obras recibidas desde dieciocho países de Latinoamérica, así como de otros muchos lugares como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, EE. UU., Dinamarca, Francia, Irlanda, Israel, Italia, China, Japón, Luxemburgo, Marruecos, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Polonia o Turquía. En total se han recibido obras de 44 países diferentes.

Para la Fundación MonteLeón, estos resultados suponen un motivo de satisfacción y, al mismo tiempo, una responsabilidad añadida. El elevado número de originales implica un importante esfuerzo para los jurados, encargados de seleccionar las obras ganadoras en cada categoría, cuyo fallo se dará a conocer previsiblemente entre los meses de junio y julio. Más allá de las cifras, la Fundación subraya el valor cultural de estos certámenes leoneses como instrumento de estímulo a la creación literaria y como vía de proyección del talento. En este marco, el Patronato reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que favorezcan el acceso a la cultura, el apoyo a la creación y el desarrollo cultural en la provincia de León.