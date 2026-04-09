Plazo para participar en la lectura continuada del 'Quijote'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural de Castilla y León (antiguo Centro Unesco de Castilla y León y actualmente Amigos de la Unesco), con el patrocinio de la Comisión Nacional Española de la Unesco y del Museo de San Isidoro de León, celebra un año más la lectura pública continuada del libro: Don Quijote de la Mancha, para conmemorar el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, figura universal de la literatura en lengua española. La Unesco es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La misiva explica que «nos gustaría invitarle a participar como lector en este acto cultural, que reunirá a distintas personalidades a ciudadanos y a escolares que desean rendir homenaje a esta obra inmortal». La lectura se celebrará el miércoles 15 de abril, entre las 10.00 y las 15.00 horas, en el Salón del Pendón de la Real Colegiata de San Isidoro.

"Para facilitar la organización del acto, le agradeceríamos que nos confirmara su asistencia y su tiempo disponible antes del 10 de abril, enviando la respuesta a asoc.cultu.cyl@gmail.com", añaden. Cada intervención tendrá una duración aproximada de 7 minutos, con el fin de que el mayor número posible de personas pueda participar en la celebración.