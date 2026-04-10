OBK: «Soy pasional, me gusta la complicidad»

Ni grupo guadiana ni reinvención: «OBK siempre ha estado en funcionamiento. Desde hace 12 años yo solo pero el grupo ha seguido». Lo dice Jordi Sánchez, que ha mantenido en solitario la llama del dúo a base de los éxitos que les hicieron célebres. Así que pasemos a las buenas noticias en forma de concierto en León: con nuevo trabajo discográfico tras 12 años sin nuevo material y celebrando su 35º aniversario, OBK llegará a León en un momento dulce y en plena forma, ofreciendo una nueva parada de su gira Vértigo Tour en el Palacio de Exposiciones. Será este sábado, 11 de abril. El concierto comenzará a las 21.00 horas.

«35 años dan para todo. Pero los miro y pienso que han sido 35 años viviendo de la música», reflexiona. Porque añade que «cuando empezamos, como todos, pensabas que con durar unos años, grabar un disco, sería ya una maravilla». El caso es que OBK con canciones nuevas también tirará de El cielo no entiende, Historias de amor, Tú sigue así... Sánchez en total estado de forma incorpora a lo nuevo a su hijo a la producción, lo que supone un aliciente extra. «Soy pasional, me gusta la complicidad con el público y cuidar a la gente. Por eso soy el primer fan de OBK y quiero lo mejor para el grupo. Lo emocionante es cuando te cuentan el poder que tienen las canciones». Promete así una noche OBK.

La exitosa nueva gira de OBK arrancó en enero y acumula ya varios ‘entradas agotadas’, algo que apunta a reproducirse en un tour que se extenderá durante más de un año y con más de cincuenta fechas. Es una excelente oportunidad para celebrar una colección de canciones que forman parte del imaginario colectivo musical en España de las últimas tres décadas con el impulso y energías renovadas.

Tecno-pop, electro-pop, matices distorsionados… pero, ante todo, canciones como “Historias de amor”, “El cielo no entiende”, “La princesa de mis sueños”, “Dicen”, “Tú sigue así”, “Falsa moral” y muchísimos más éxitos que sumarán ahora nuevas compañeros con su nuevo álbum.

La nueva gira de OBK es un tour en el que, además, no solo se limitará a disfrutar y recrear su imponente colección de éxitos, sino que también será la gira de presentación de los temas de su nuevo disco, el primero tras doce años sin nuevo material, que situó en el top 10 de discos vendidos nada más salir a la calle. ‘Vértigo’ es un disco que consolida la madurez creativa de Jordi y abre una nueva etapa en su sonido, siempre marcando tendencia tras más de tres décadas de éxitos.

Con “Vértigo Tour”, OBK invita también a su público a reencontrarse con los grandes éxitos que siguen marcando a varias generaciones y a disfrutar una historia llena de emociones y energía sobre el escenario. Una gira que, impulsada junto a doscondos por Crash Music, Cersa Music y Los 40 Classic, se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales del año.

Una docena de discos en el mercado, casi medio centenar de singles, numerosas remezclas, una quincena de videoclips -alguno de ellos dirigidos por el famoso director de cine Juan Antonio Bayona-, más dos millones de copias vendidas y el cariño unánime recibido en más de dos mil conciertos en España y Latinoaméricaavalan la trayectoria de OBK:el grupo más importante de la música electrónica de este país.

Para celebrar por todo lo alto su 35º aniversario en la escena, la gira culminará con dos grandes conciertos en Barcelona, el 30 de diciembre de 2026 en el Palau Sant Jordi, y en el Movistar Arena de Madrid el 18 de febrero de 2027.

OBK es una de las formaciones más taquilleras y con mayor convocatoria del panorama musical español. Cada concierto coincide con un momento de enorme conexión con el públicoque ha convertido cada cita en un auténtico fenómeno de masas.

Los orígenes de OBK se remontan a 1991. La admiración de Jordi Sánchez por grupos como Depeche Mode y demás bandas de synth-pop británicos le llevó a componer algunas canciones en inglés y soñar con formar un grupo, compartiendo sus ilusiones e inquietudes musicales con Miguel Arjona y otros 2 amigos para formar el grupo “Oberkorn”, cuyo nombre tomó de un tema instrumental de Depeche Mode.

OBK celebró sus 25 años de carrera musical con el lanzamiento de su primer disco en directo ‘OBK Live en México’ que demostró también el cariño y reconocimiento que su nombre despierta a ambos lados del Atlántico. Ahora toca celebrar el 35 aniversario con más fuerza si cabe.

Su nuevo disco contiene cinco canciones inéditas y cuatro bonus track, para un total de nueve temas que han hecho las delicias de sus fans y seguidores, ansiosos de nuevas canciones y melodías marca de la casa. El álbum ha sido producido por apollovice y el propio Jordi Sánchez, conjuntamente con varios productores emergentes de la escena nacional e internacional.