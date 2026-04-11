Gente con mucha FEE

La Feria de Editores Emergentes (FEE), que se celebra en El Albéitar desde el jueves pasado y se prolongará hasta el lunes, día 13, corrobora en su ecuador que se consolida como una cita ineludible dentro del calendario cultural leonés con varias señas de identidad, como destacan sus organizadores, de carácter progresista y que busca convertir el espacio público en un foro de debate crítico, de diversidad y justicia social a través de la lectura en el que se dará voz a las narrativas feministas, periféricas y emergentes. También puede añadirse en lo literario el carácter de alternativo en cuanto a dar voz y espacio a autores y publicaciones de toda índole.

La presentación de la sexta edición de la feria contó con la presencia de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado; la directora de FEE, Magalí Labarta; el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León (ULE), Diego Soto y Héctor Escobar, en representación de M.A.L, entidad organizadora. Para Elena Aguado la Feria de Editores Emergentes es un evento que «año a año se va superando» y para el que se realiza un «importante esfuerzo» con el fin de contar con personas que interesen a los diferentes segmentos de lectores. Además, pone «especial atención» en las nuevas formas de expresión e ilustración. Ello contribuye, según destacó, a perfilar la ciudad que pretende el Ayuntamiento: un espacio «civilizado y amable» de convivencia con un acceso a un a oferta cultura amplia y de calidad.

Por su parte, Magalí Labarta, como directora de la FEE, señaló que en la presente edición la feria busca consolidarse como un «refugio» al pensamiento independiente y permitirá abrir debates en torno al feminismo, la diversidad y el pluralismo.

Entre los nombres que han participado y participarán en el evento se encuentran Lucía Lijtmaer, Violeta Serrano, Ángelo Néstore, Agustina Guerrero o Candela Sierra, Raquel Peláez, entre otros. Además, dentro de la programación se incluye la exposición Goya Hellboy, una iconografía de monstruos realizada por Stèphane Levallois y que fue inaugurada este viernes 10 de abril y que podrá verse en la sala de exposiciones César Ordóñez en el Ateneo del Albéitar. La programación se completa con presentaciones de libros, colecciones, conversaciones entre autores, talleres, encuentros literarios y una Reading Party.

Este domingo a las 12.30 horas tendrá lugar la presentación del Cómic Lo sabes aunque no te lo han dicho (Astiberri Ediciones, 2024) de Candela Sierra ganadora del Premio Nacional del Cómic 2025 y del Premio Autora Emergente de ACDcómic 2025, en conversación con Alicia Elektra. Previamente, a las 10.30 horas impartirá un taller. Candela Sierra (Ronda, 1990) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y cursó un máster especializado en cómic en Angoulême. Es la autora de Rotunda (Andana Gráfica, 2023).