Patricia García presenta en león ‘El apodo del padre’

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La escritora y periodista Patricia García Herrero presentó su novela El apodo del padre publicada por la editorial Editorial Maluma en enero de 2026, este sábado en el bar London, invitada por la librería El Guardián de los Libros de León y acompañada por la periodista y coordinadora de Sociedad de Diario de León Carmen Tapia Torres. Una conversación amena en la que desgranaron el proceso creativo y los principales temas de la obra.

El apodo del padre es un «ejercicio de observación íntima entre lo personal y lo social», comenta la autora, que vuelve a la ciudad donde curso sus estudios universitarios. A través de la historia de su protagonista, Freda, la obra explora las crisis como una vía de fractura con las diferentes estructuras de poder: la crisis individual de una mujer de mediana edad que remite, en última instancia, a la Gran Recesión de 2008, la mayor crisis económica y social de las últimas décadas.

El divorcio, la precariedad laboral y una relación irresuelta con la figura paterna atraviesan esta novela, la tercera que la autora de Medina de Rioseco inserta en el mundo rural. «Las historias son oscuras, tristes, pero me gusta dejar un halo de luz que se logra desde los cuidados y el feminismo», apuntó en la presentación. Patricia García Herrero señala que la crisis del 2008 «dejó al descubierto los fallos del sistema patriarcal y del papel del hombre como proveedor».