La orquestra Galega de Liberación crea sus obras al instante

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El segundo concierto del festival organizado por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia recae el sábado 18 a las 19.00 horas en el Auditorio de la institución con la Orquestra Galega de Liberación. Este conjunto de 10 instrumentistas ofrece un espectáculo basado en la creación musical en tiempo real, donde la improvisación y la composición instantánea se desarrollan mediante la dirección gestual y el lenguaje del soundpainting. Esta técnica consiste en la utilización de un lenguaje estandarizado de señas para la disposición de una obra multitudinaria a tiempo real.

La Orquestra Galega de Liberación está formada por músicos residentes en Galicia reunidos en torno a la música de vanguardia, la procura de nuevas formas de creación espontánea y la improvisación como fuente de investigación. Desde su creación en 2020 y bajo la dirección de Xacobe Martínez Antelo, el proyecto ha participado en festivales de índole diversa como Festival Plataforma de Artes Performativas, Jazz de Ría, Festival Sinsal Audio, Ciclo Maio Jazz, Xornadas de Música Contemporánea o la Fundación Camilo José Cela. Cuenta también con la publicación de tres álbumes. El proyecto de la Orquestra Galega de Liberación se caracteriza por su versatilidad y aplicación del lenguaje del soundpainting en contextos muy diferenciados, desde ciclos de música contemporánea, festivales de jazz, programaciones de música experimental, performances o conciertos en tránsito, acercando la improvisación y el lenguaje contemporáneo a públicos diversos. En 2024 la OGL fue ensemble residente del Centro Galego de Arte Contemporánea, logrando un gran impacto con una serie de conciertos en torno a materiales reciclados y propuestas didácticas. En 2025 fue orquesta residente del 27º International Soundpainting Think Tank, celebrado en Santiago de Compostela, donde actuó bajo la dirección de Walter Thompson junto a figuras internacionales.

Este conjunto de diez instrumentistas ofrece un espectáculo basado en la creación musical en tiempo real como aspecto clave