'Arte y memoria' con Luis prado y Cony Salomón

Publicado por Ismael G. Manjón Dleón Creado: Actualizado:

Este sábado 18 de abril a las 19.00 horas convergen en la Galería de Arte del Refugio Creativo La Cabaña, ubicada en la calle Relojero Losada 33 del barrio del Crucero, Arte y Memoria con una única protagonista, la Azucarera Santa Elvira de León.

El arte de la mano del artista Luis Prado-Allende, con una colección colorista que nos da una visión nueva de la fábrica que entre los años 1932 y 1933 fue construida para darle una vida industrial y social a la capital leonesa que hoy sigue dejando huella en el conocido Barrio de la Sal. El artista leonés, conocido por sus paisajes principalmente de montañas llenas de realismo y constituidas por colores únicos, nos regala un punto de vista único y diferente a lo que viene haciendo en su repertorio personal de esta fábrica.

La memoria nos la brinda la escritora Cony Salomón, que, siendo hija y nieta de trabajadores de la Azucarera, aporta documentos y objetos que se usaban en este lugar de trabajo que le dio la oportunidad de avanzar no sólo a la ciudad sino a las familias que trabajaban allí durante las 56 campañas que estuvo en activo. Una cita ineludible que contará con la presencia de los artistas.