Cándida Buiza, la galerista de arte de Sahagún: "Son pinturas hechas desde la emoción de la vida"

Las galerías de arte abundan en León capital, donde se pueden encontrar más de seis o siete lugares, donde el arte es expuesto al público interesado en él, además de constantes cambios de artistas y expositores que se realizan en dichos espacios, lo que da una riqueza artística a la ciudad de León. Pero si se pone la mirada en el conjunto de la provincia, apenas hay galerías de arte, de ámbito privado que puedan ser vistas y visitadas por el público porque la gente considera que es complicado mantener este tipo de actividad.

Sahagún es uno de los pocos, por no decir el único municipio, que cuenta, en estos momentos, con una galería de este tipo. Esto es gracias a una vecina de la localidad. Cándida Buiza es la dueña de la galería de arte que se inauguró el pasado sábado en un rincón de Sahagún que, a partir de ahora, abrirá sus puertas al público todos los sábados entre las 12.30 horas y las 14.30 horas, aunque, según la propietaria, no pasa nada si se tiene que quedar algún rato más por lo que el horario de cierre es variable.

Una galería de arte hecha desde el corazón, «fruto de rebuscar entre recovecos a través de sentimientos y costumbres, donde la soledad y los dramas de la vida consiguen satisfacer el alma del pintor hasta lograr la belleza que perdura en el tiempo», explica Cándida Buiza sobre lo que significa para ella toda esta galería que ha montado desde cero con pinturas donde, prácticamente todas, han sido realizadas por ella en algún momento de su vida. «La pintura, material y el color son indispensables en las obras. Una obra expuesta que no es convencional y que, toda ella tiene como eje central e hilo conductor a la vida, donde se agrupan matices con los que he ido plasmando la obra, es decir, una fusión total de sentimientos y vivencias que ha concluido con la apertura de esta galería», añade Buiza.

Plano general de la galeríaAcacio

Unas obras que ha ido realizando la artista durante todos estos años y que aúnan un sentimiento y unas vivencias que hacen que, para ella, sea un acto emotivo. «En ella expongo parte de cuanto llevo en mi interior, metafóricamente hablando, en cada trozo de los espejos rotos aportan un recuerdo de lo que ha sido y sigue siendo mi vida. Con la pintura, nuestra soledad será siempre más llevadera», comenta Buiza emocionada por lo que ha ido consiguiendo durante su vida.

Una exposición que según la autora describe lo siguiente: «Se puede ver la fuerza en el color; los sentimientos, en una mirada; la bondad, en las escenas entrañables; la nostalgia, en los relojes del tiempo; la añoranza, en algo que no vuelve; la solidaridad, en las desgracias; la calma y el sosiego, en escenas costumbristas; el soñar, en paisajes que ya no están; el drama humano, en el odio y las guerras de los pueblos; la belleza, en copiar a los grandes maestros de la pintura; y la investigación sobre el pasado, en algo que hay que descubrir», referencia Buiza sobre lo que significan cada una de las obras que se ha ido realizando y pintando.

Autora de la exposición, junto con la mismaAcacio

«A mí siempre me ha encantado el arte figurativo más que el paisajístico, aunque si me han pedido alguno lo he hecho porque me gusta también», argumenta, aludiendo también a que, con toda la cantidad de cuadros expuestos que tiene en el espacio que ha creado, «se podría hacer un museo de arte contemporáneo para Sahagún muy bonito y completo». Además, entre las obras hay una que Cándida Buiza destaca entre las demás. Se trata de la llamada El Entierro de Cristo que, para ella, es la original que se perdió en la época de Felipe II y Ticiano que luego se arregló realizando hasta dos copias más de ese mismo cuadro que, en caso de ser cierto, sería el original, ya que se trataría del primero de todos. Aunque esto sea, por el momento, una sospecha, se está esperando a que expertos en el tema puedan dar vericidad a esto que sigue parado en estos momentos, aunque Cándida Buiza quiera que se acelere y se sepa la verdad lo antes posible.

Una galería de arte, hecha desde el corazón, con sentimiento puro, con la vida expuesta en un espacio en Sahagún.

La galería es fruto de rebuscar sentimientos y costumbres, donde la soledad y los dramas consiguen satisfacer el alma