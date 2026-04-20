Míticos: "Dejaremos a león lo más alto posible"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Las charangas, esas pequeñas bandas de música que, formadas por apenas 10-15 músicos amenizan las fiestas, sobre todo, de carácter popular. A través de los instrumentos de viento-metal y percusión, son fundamentales para animar las calles, a las peñas y, en general, consiguen que las fiestas se vivan de mejor manera porque invitan a bailar y a seguir con el ambiente festivo tan característico. En León, hay de estas agrupaciones que, en estos momentos, destaca a nivel nacional por su reciente nominación al premio «Mejor Charanga de España». Esta es Míticos, una charanga leonesa que el próximo 2 de mayo, en la localidad burgalesa de Poza de la Sal, tratarán de dejar el nombre de León y de la Comunidad en lo más alto posible.

Míticos cumple 15 años de historia y que mejor forma de hacerlo que con esta nominación. Un nombramiento que ha llenado de orgullo y satisfacción ha este grupo de 12 músicos que buscarán alzarse con el galardón de «»Mejor Charanga de España». «Es un honor ir como representantes de Castilla y León a un certamen tan importante para nuestros sector como este que vamos a luchar en Poza de la Sal», explica Alejandro Posada, uno de los 12 integrantes de la charanga Míticos. «Hemos evolucionado mucho como banda desde nuestros inicios. Quedamos ahora dos integrantes de los fundadores entre los músicos, aunque la masa social sigue siendo la misma que desde los comienzos lo que hace que esta oportunidad, en nuestro 15 aniversario, sea una forma de cerrar, de alguna manera, un círculo», argumenta Posada.

Anuncio de la nominaciónMíticos

Una noticia de esta magnitud genera audiencia, no solo a nivel de redes, sino a que muchas localidades habrán mandado petición de querer contratar los servicios por el prestigio que da estar entre las mejores charangas a nivel nacional. «Es cierto que, desde que nos nombraron como representantes, hemos recibido muchas peticiones para ir a diferentes lugares a trabajar. Nosotros, en este sentido, estamos muy agradecidos, pero también hay que decir que a todas no vamos a poder llegar. Nosotros priorizamos dos cosas: la gente que desde siempre nos ha querido contratar y que seguiremos cumpliendo con ellos y, por otro lado, la calidad sobre la cantidad, ya que podríamos estar las 24 horas de un día tocando, pero, en ese caso, la calidad no sería la que queremos transmitir», comenta Posada sobre la cantidad de mensajes y llamadas que les han llegado solicitando los servicios de Míticos.

Llegar a este nivel no es solo suerte o estar bien colocado en el momento adecuado. Detrás, hay mucho trabajo, hay horas de ensayos, hay otras obligaciones que cumplir y, en general, hay una organización y una consistencia muy elevada. «Nosotros solo nos damos un mes de vacaciones al año, el resto del tiempo realizamos ensayos, ya sean semanales o mensuales, en horas muy tardías. En la época estival, es decir, en el momento fuerte, donde más trabajos tenemos, no solemos realizar muchos ensayos por la carga física y mental que nos conlleva todas estas fechas, además de que tenemos otros trabajos o estudios aprte de la familia, a la que también queremos ver en algunos ratos», finaliza Posada.

Logo de la charangaMíticos

Ahora toca la dura espera hasta el 2 de mayo, día que intentarán dejar a León y a la Comunidad en lo más alto en el mundo de las charangas a nivel nacional. «Con la ilusión del comienzo y viendo que el trabajo que se está realizando, vamos con muchas ganas», termina Míticos.

"Nosotros siempre hemos priorizado la calidad a la cantidad por lo que no hemos podido aceptar todos los trabajos que nos han ofrecido"

Un aniversario a lo grande Míticos puede celebrar por todo lo alto su 15 aniversario. Tras varios intentos para poder representar a León y a la Comunidad en el Certamen Nacional de Charangas de Poza de la Sal ha tenido que ser justo este 2026, cuando cumplen 15 años desde sus inicios, el momento idóneo para conseguir lo que para ellos es un «sueño y una alegría enorme el poder representar a León a nivel nacional». Una noticia que ha supuesto un enorme crecimiento a nivel de demanda que les ha llegado y que, pueden decir, que «ahora estamos, probablemente, en el mejor año desde nuestros inicios» y, con el único punto negativo de «tener que hacer una selección de trabajos que nos ha llegado para estas fechas».