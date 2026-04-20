La preocupación por la vivienda, en el Musac

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Como parte de la exposición ¿No hay nada como el hogar? Colección Musac, a lo largo de 2026 se incorporarán a esta muestra de fondos de la Colección Musac cuatro nuevas obras producidas específicamente por el colectivo Cestola y los artistas Tito Pérez Mora, Sara Alonso y Lara Ruiz. El martes 21 de abril a las 19:00 horas se presentará en un encuentro con el público la segunda de estas intervenciones, que corre a cargo del artista Tito Pérez Mora, cuyo trabajo explora las cualidades que conforman nuestro sentido más profundo del hogar. La obra 1 y 5 puertas (la mirilla hace la puerta), que formará parte de la exposición hasta su clausura en febrero de 2027, consta de cinco puertas realizadas con cinco materiales diferentes. Cuatro de ellas ocupan la pared de la sala, mientras que una quinta se sitúa en horizontal sobre el suelo, apropiándose de un espacio atípico para estos ámbitos liminales y convirtiéndose así en un elemento desconcertante y disruptor. La participación en la actividad es gratuita hasta completar el aforo.

¿No hay nada como el hogar? es una exposición comisariada por Monserrat Pis Marcos que analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. A través de una selección de 45 obras de 24 artistas procedentes de la Colección MUSAC, la muestra replantea la idea de «hogar» como un concepto inestable y polifacético, moldeado por condiciones sociales, expectativas culturales, experiencias emocionales y realidades vitales. Tito Pérez Mora es artista, arquitecto y educador. Comenzó su carrera como arquitecto, especializándose en el diseño de espacios efímeros, escenografía y proyectos residenciales. Como artista, su trabajo trata temas como la intimidad, el hogar y la vida doméstica, donde la arquitectura sigue estando presente desde enfoques diversos.

La exposición analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda es una de las preocupaciones sociales